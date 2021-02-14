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02:51

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ماذا لو وقع زلزال اليابان ببلد عربي.. سؤال أثاره النشطاء على منصات التواصل؟

برز اسم مدينة فوكوشيما اليابانية في منصات التواصل العربية وكانت محور تفاعل مستخدميها عقب الزلزال الذي ضربها بقوة بلغت 7.3 درجات على مقياس ريختر وامتدت لمدة دقيقة.
14/2/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

ماتوا عطشا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عائلة سودانية ضلت الطريق في الصحراء الليبية

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"بيتي أرضي".. حملة على منصات التواصل رفضا لهدم الاحتلال منازل فلسطينيين في الضفة

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(الجزيرة)

يجب وقف التحرش بالنساء.. حملة كويتية تثير جدلا في المنصات

05:43
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

ماتوا عطشا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عائلة سودانية ضلت الطريق في الصحراء الليبية

09:17
(الجزيرة)

"بيتي أرضي".. حملة على منصات التواصل رفضا لهدم الاحتلال منازل فلسطينيين في الضفة

23:47
(الجزيرة)

محتال يجمع تبرعات بأكثر من 250 ألف يورو.. كيف تتفادى الاحتيال على منصات التواصل؟

09:20
(الجزيرة)

يجب وقف التحرش بالنساء.. حملة كويتية تثير جدلا في المنصات

05:43
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/13)

(الجزيرة)

عبد الحميد الدبيبة شخصية الأسبوع ومحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ حدثه الأبرز

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