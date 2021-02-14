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02:51
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
ماذا لو وقع زلزال اليابان ببلد عربي.. سؤال أثاره النشطاء على منصات التواصل؟
برز اسم مدينة فوكوشيما اليابانية في منصات التواصل العربية وكانت محور تفاعل مستخدميها عقب الزلزال الذي ضربها بقوة بلغت 7.3 درجات على مقياس ريختر وامتدت لمدة دقيقة.
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14/2/2021
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