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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم "بيتي أرضي".. حملة على منصات التواصل رفضا لهدم الاحتلال منازل فلسطينيين في الضفة

أطلق ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي بفلسطين حملة إلكترونية عبر وسم (هاشتاغ) #بيتي_أرضي، نددوا من خلالها بهدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية.

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