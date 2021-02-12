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23:47
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"بيتي أرضي".. حملة على منصات التواصل رفضا لهدم الاحتلال منازل فلسطينيين في الضفة
أطلق ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي بفلسطين حملة إلكترونية عبر وسم (هاشتاغ) #بيتي_أرضي، نددوا من خلالها بهدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية.
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12/2/2021
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