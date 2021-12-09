"نص علينا ونص عليك".. ما قصة الجسر الذي أثار سخرية العراقيين؟

“نص علينا ونص عليك” اسم أطلقه عراقيون على جسر مشاة أثار السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو جسر على طريق فضيلة-ناصرية بمحافظة ذي قار.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2021/12/9) تفاعلات الناشطين مع هذا الجسر الذي يسهّل عبور المشاة بمقدار نصف الطريق فقط ثم ينزلهم إلى المنطقة الفاصلة بين الطريقين، وبذلك يكون عليهم عبور الاتجاه الآخر سيرا على الإسفلت.

ومن ضمن التفاعلات مع هذا الجسر، قال الناشط رعد في تغريدة له: جسر المشاة في الناصرية "منطقة الفضلية" بعدما تصعد درجين وتهلك من التعب.. تنزل تلگى (تجد) نفسك بالجزرة الوسطية وتكمل العبور للسايد الثاني مشيا.. يعني سايد عليك وسايد علينا!! بمعنى "جانب عليك وجانب علينا"، التعاون بين المواطن ودوائر الدولة في أبهى صوره".

أما الإعلامي عمر المنصوري فكتب "الجسر الزجاجي الصيني للمشاة يتم تشييده في #العراق بجهود هندسية جبارة.. والافتتاح الأسبوع المقبل بحضور كوكبة من مهندسي ألمانيا واليابان".

من جهته، كتب الناشط خليل الجبوري "هذا الجسر اللي يريد يصعده، أولا يجب أن يكون متدربا على تسلق الجبال، وثانيا (يكون) ذكيا وسريع الحركة والبديهية حتى يعبر السايد الثاني".

أما جواد فبرر في تغريدة "هذه المرحلة الأولى من بناء الجسر، وستتبعها المرحلة الثانية".