تفاعل كبير مع مباراة الأردن وفلسطين.. حفل زفاف في ساحة الملعب وهتافات تلاحم بين الشعبين

أشعلت مباراة فلسطين والأردن في كأس العرب منصات التواصل بما جاء فيها من رياضة وغير الرياضة، حيث جرت المباراة على ملعب 974 المونديالي وانتهت بفوز المنتخب الأردني على نظيره الفلسطيني 5-1.

وتابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/12/8) تفاعل المغردين مع أهداف ولقطات المباراة عبر وسم "الأردن.. فلسطين"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في البلدين. رواد شبكات التواصل أشادوا بالروح الرياضية التي شهدتها المباراة من قبل جمهور البلدين.

وتبادل الجمهور الأردني والفلسطيني العديد من الهتافات خلال المباراة كان من أبرزها: "أردن.. فلسطين.. القدس عربية".

كما تداولت حسابات على شبكات التواصل حفل زفاف شاب أردني على فتاة فلسطينية في ساحة ملعب 974 المونديالي وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير.

ومن التفاعلات على مباراة الأردن وفلسطين قالت الناشطة آلاء حمدان: "المُشجّعين (المشجعون) بمباراة الأردن (و) فلسطين لابسين (لابسون) شماغ (شماغا) وكوفية. (وهم) فوق بعض. مش ملحقين تضامن ومعجوقين (متضامنون جدا ومعجونون) بالوطنية. بدخل جول (يدخل هدف) بيزعلو وبيضحكو (يزعلون ويضحكون) بنفس اللحظة".

وكتب المغرد محمد العناسوة: "الأردن وفلسطين يبقون (يظلان) أشقاء وأحباب وعشق (وأحبابا وعشقا) للأبد لا ينتهي. ألف مبروك النشامى وهارد لك (حظا سعيدا) الفلسطيني الحبيب".

أما الناشط محسن اليزيدي فغرد: "من أجمل التعليقات التي سمعتها وقرأتها عن الجماهير الأردنية والفلسطينية عبارة: فزنا علينا، مبروك لنا وهارد لك لنا.. الله يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين".

وغرد الناشط عمر نور ساخرا: "طيب شعب واحد ودم واحد بس مو خمسه واحد (لكن ليس 5-1) ما قولنا هيك (ما قلنا هكذا)!!".