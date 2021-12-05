قذيفة أحمد رفعت وبكاء مشجع جزائري.. هكذا تفاعل المغردون مع أبرز لقطات كأس العرب

تستمر التفاعلات العربية على بطولة كأس العرب 2021 التي تقام في الدوحة، حيث تفاعل رواد شبكات التواصل في العالم العربي مع المباريات ونتائجها، مبرزين تأهل 4 منتخبات لربع نهائي مونديال العرب.

وتابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/12/5) تفاعل الرواد مع فعاليات البطولة وأبرز مشاهدها التي أثارت تفاعلات واسعة على منصات التواصل في العالم العربي، إذ التقطت الكاميرات مشجعا جزائريا أجهش في البكاء أثناء عزف النشيد الوطني الجزائري في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره اللبناني في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

كما أظهر مقطع فيديو حماسة الجماهير الجزائرية في المدرجات عقب عزف النشيد، والذين تزينوا بقمصان منتخبهم ورفعوا أعلامه، في الوقت الذي لم يتمالك فيه أحد المشجعين نفسه وانخرط في البكاء.

وتفاعل رواد شبكات التواصل أيضا مع مقطع فيديو يظهر هدف لاعب منتخب مصر أحمد رفعت خلال مباراة فريقه أمام نظيره السوداني والتي انتهت بفوز ساحق للفراعنة 5 أهداف مقابل صفر، ومغردون اعتبروا الهدف من أجمل أهداف البطولة ووصفوه بأنه قذيفة صاروخية من أحمد رفعت.

بدورها استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ملعب 974 -أحد ملاعب كأس العالم 2022 بقطر- في جولة خاصة بين أرجائه كافة، حيث يستضيف عددا من مباريات مونديال العرب الحالي المقام في قطر، ونشرت اللجنة -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو جديد وغير تقليدي يظهر الملعب بشكل تفصيلي من الداخل، بالتنقل بشكل سريع بالكاميرا بين أرجائه، ومدرجاته وغرفه الداخلية.

ومن التفاعلات بشأن كأس العرب قال الناشط راكان الجبر "وش هالبطولة اللي كل اهدافها احلى من الثاني بديت اشك في مستوى الحراس".

أما المغرد أسامة مأمونيم فكتب "كأس_العرب_2021، أسدل الستار عن الجولة الثانية من مونديال العرب بحيث تأهل أربع منتخبات (المغرب قطر مصر الجزائر) مبكرا قبل الدخول في حسابات المعقدة في الجولة الأخيرة".

من جهته، غرد الناشط حمد المهندي قائلا "بطولة كأس العرب هي بطولة تجريبية للاطلاع على استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم، تجربة بعض الأمور مثل بطاقة المشجع وطريقة التنقل والخ..، يتم تقييم مدى جدواها، إلغاء بطاقة المشجع هو جزء من التقييم للتجربة".

وكتب الناشط أحمد حلمي في تغريدة له "مش عيب أنها تبقا تجربه والوطن العربى كله يساعد دولة عربية ف نجاحها على المستوى العالمى وشكرا كل دول الوطن العربى وشكرا قطر على التنظيم الجميل".

بدوره، علق المغرد محمد العربي بقوله "أحمد رفعت دخل التاريخ من أول مباراة ولا عزاء لفريقه ايلي باعه ببلاش".