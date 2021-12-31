غضب على منصات التواصل المصرية.. هل تشجع "ستروين" على التحرش؟

يتفاعل رواد مواقع التواصل في مصر هذه الأيام مع وسم (هاشتاغ) “#ستروين_بتشجع_التحرش”، حيث رأى كثيرون في إعلان سيارة استعانت فيه الشركة بالمغني عمرو دياب لاستعراض ميزاتها نوعا من التحرش.

وتابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/31) التفاعل مع الوسم الخاص بالإعلان الذي رأى البعض في طريقة استعراضه لإحدى الميزات تشجيعا على التحرش وانتهاكا للخصوصية، لكن آخرين لم يروا في الأمر أكثر من طريقة مبتكرة للترويج للسيارة.

وبكبسة زر على مرآة السيارة استطاع السائق التقاط صورة لامرأة كاد أن يصدمها، في مشهد وصفه ناشطون بأنه دعاية للتحرش وليس للسيارة.

من جانبها، أعلنت شركة "ستروين" سحب الإعلان عقب حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت -في بيان عبر حسابها على إنستغرام- إنها اتخذت قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

وفي تفسير للمشهد المثير للجدل في الإعلان، أوضحت الشركة أنه "يسلط الضوء على خاصية Connected cam، وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة فضلا عن تحسين سلامة قائد المركبة".

ومن التفاعلات مع الوسم، غرّدت مبادرة "ارفع صوتك" الحقوقية فكتبت "المشهد بالفعل كان سلبي مش تفسيره اللي كان سلبي؛ والاعتذار عشان الفكرة والمشهد كانوا غلط، مش عشان البعض اعتبره غير لائق أو عشان شعروا باستياء.. أيا كان المهم أنه اتشال.. شكرا للناس اللي ما تقبلتش أنها تشوف إعلان بالشكل ده".

أما الممثل عباس أبو الحسن فكتب "بتعلموا الناس إيه بالظبط.. لما تعملوا إعلان مشترك فيه للأسف فنان شهير في سقطة لا تغتفر، بيصور بنت بتعدي في الشارع من غير علمها من جوه عربية عشان عجبته، وإن دي ميزة العربية اللي تحفز الناس تشتريها! وأنت فين يا نقيب الأخلاق والقيم!".

في المقابل، قالت شيماء محمود "طيب على فكرة أنا عاجبني إعلان سيتروين وعمرو دياب جدا، وشايفاه بيعرض مميزات العربية بشكل ذكي جدا وسلس ولايق مع الأغنية، وبصراحة ألطف كتير من آخر كليب ليه! ومش شايفة فيه حاجة مشينة.. ممكن ألف سيناريو تاني يركب على القصة غير موضوع التحرش والكلام دا".

لكن الناشطة سارة وجيه تساءلت عن موقف المطرب عمرو دياب، وكتبت "ستروين_بتشجع_التحرش الشركة مسحت الإعلان من السوشيال ميديا ونزلت اعتذار.. عمرو دياب مش ناوي ينزل باعتذار، ولا هو مش فاهم أصلا إيه المشكلة؟".