سرق 3 دجاجات لشراء هدية لأمه.. مسألة حسابية تثير انتقادات على المنصات التونسية

عمّت حالة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي في تونس بعد انتشار صورة لمسألة حسابية قيل إنها تشجع التلاميذ على السرقة، وطالب مغردون بمحاسبة الجهة التي نشرت الكتاب.

وتتعلق القصة بتمرين لمادة الرياضيات في تونس، جاء فيه أن طفلا سرق 3 دجاجات لإحضار هدية لأمه. وحسب التمرين، فإن الطفل رامي أراد شراء هدية لوالدته، فسرق 3 دجاجات و4 كيلوغرامات من الكرز من حديقة جاره مسعود، ثم باع الدجاجات والكرز في السوق من أجل توفير ثمن الهدية لأنه لم يكن يملك ما يكفي لشرائها.

غير أن المدير العام للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية في تونس رياض بوبكر قال -في لقاء إذاعي- إن الكتاب الذي نشر المسألة الرياضية لا علاقة له بوزارة التربية لأنه يخضع لأطر النشر فقط.

ورصدت "نشرة الثامنة ـ نشرتكم" (03/12/2021) بعض التفاعلات على منصات التواصل في تونس. وقد انتقد مدوّنون ما جاء في التمرين الرياضي، وأكدوا أن آثاره ستكون كارثية على التلاميذ، مطالبين بمحاسبة دار النشر وصاحب الكتاب.

وكتب لطفي بنزرتي في منشور على موقع فيسبوك "كارثة! كيف نعلم أبناءنا حلّ مشكلة مالية بالسرقة".

وتساءلت سهام رقيقي عما إذا كان المشرفون على الكتاب يريدون تربية الصغار أم تعليمهم السرقة، وختمت بالقول "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وفي السياق نفسه، علقت حياة شرني قائلة إنه منذ الصغر يتم تعليم السرقة والسطو، وأسفت على ما ورد في التمرين الرياضي، كما تساءلت عن سبب غياب رد فعل الوزير المعني بالتربية والتعليم والدولة.

أما حمدي سنوسي فكتب ساخرا في تعليق على فيسبوك "مدرسة روبن هود للتعليم الابتدائي".