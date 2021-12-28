بعد انتحار موظف تعرض للتوبيخ.. غضب مصري على منصات التواصل ومطالب بتحسين بيئة العمل

سادت حالة من الحزن المنصات الرقمية المصرية، وطغت موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر عن موظف مصري بمركز اتصالات أنهى حياته بسبب ضغوط عمله وظروفه المادية.

وتابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/28) التفاعل مع الواقعة المأساوية التي أججت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه سوء تعامل الإدارة، وما وصفوه بالظروف القاسية للعمل في مراكز خدمة العملاء.

وتفاعل ناشطون مع وسم (هاشتاغ) "#حق_نور_الدين" الذي أعاد للواجهة النقاش بشأن ضرورة خلق بيئة عمل سليمة، تقبل التوجيه والانتقاد وترفض الاضطهاد والإهانة.

كما انتقد البعض ما اعتبر تسلطا إداريا، وأبدوا استياء من عدم مراعاة ظروف الموظفين في كثير من أماكن العمل.

وغردت سمرا "فكرة إنك خايف تخسر شغلك حتى لو بتتهان فيه أو بتتعامل وحش فيه عشان خايف متلاقيش شغل زيه فترضى بقليلك ده غلط.. أكبر غلط والله وهو ده الي بيحطكوا تحت ضغط جامد".

أما محمد أحمد، فكتب "مش معنى إن أرقام النمو الاقتصادي والناتج المحلي والقومي عالية إن الناس مبسوطة، لأن الناس هتبقى مبسوطة لما يكون فيه قوانين للعمل تحافظ على حقوق الموظفين ويكون فيه منظومة ضمان اجتماعي متكاملة وشامله وحقيقية".

وغرّد ماجد عزمي "انتحار موظف بسبب ضغط المدير والديون مش لازم يؤخذ فقط من ناحية الظلم بتاع الشركة، وإن كان ده موجود.. لكن ده جرس إنذار بيفتح ملفات تانية زي الهشاشة النفسية والعلاقات الزوجية المضطربة، وأخيرا معنى الحياة لكل شخص، والبعد الروحي".

ورأت مريم زايد في تغريدتها "يبدو أن الوضع يتطلب حياة #نور_عاشور وغيره من الضحايا القادمة ليُسلَّط الضوء على سلسلة العبودية المهيمنة على أغلب ميادين العمل كبيئة ناجحة.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء!".

في المقابل، كتب وليد السعدني "مفيش مبرر في الكون يخلى إنسان ينتحر. كلنا عندنا ظروف ومشاكل وحياه وضغط شغل وظلم في الحياة، بس مفيش أي حاجه تخلي إنسان ينهي حاجة مش بتاعته.. الروح والحياة بيد ربنا ولا يوجد أي مبرر نهائي للانتحار مهما كان".