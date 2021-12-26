طالبوا بوقف العنصرية وتأجيل كأس العالم للأندية.. المنصات الأفريقية تضج من الضغط الأوروبي لتأجيل كأس أفريقيا

استمر الجدل حول تاريخ إقامة كأس أمم أفريقيا بعد الحملة التي شنتها رابطة الأندية الأوروبية للضغط على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل البطولة أو إلغائها.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/26) ما أثاره تزامن مونديال الأندية مع موعد الأدوار النهائية لكأس الأمم الأفريقية -"كان 2021"- والجدل الواسع بين أبناء القارة الأفريقية.

وقد تصدر وسم "عنصرية فيفا ضد الأفارقة" قائمة الترند المصري، تعبيرا عن غضب جماهير الأهلي بسبب خشيتهم من تغيب اللاعبين الدوليين عن المونديال.

وكان النادي الأهلي المصري قد خاطب الاتحاد المصري والاتحادين الأفريقي والدولي لرفع الضرر عنه، وقال النادي في تغريدته "الأهلي يخاطب الاتحاد المصري والاتحادين الأفريقي والدولي لحل أزمة كأس العالم للأندية".

وتساءل علي لطفي عن ردة فعل الأوروبيين لو كان الأمر يتعلق بدوري اليورو فكتب "ضد العنصرية مع الأفارقة بس (لكن) نفسي أعرف لو ده (هذا هو) اليورو كان (فكيف سيكون) ساعتها موقفهم وشكلهم(؟)".

فيما طالب محمد محمود بتأجيل كأس العالم للأندية أسبوعا واحدا لينتهي الإشكال فقال "مطلوب تأجيل كأس العالم للأندية أسبوعا واحدا حتى يلعب الأهلي بكامل نجومه".

بدوره، اتهم محمد عبد الله الفيفا بالتخاذل في دعم النادي الأهلي فغرد "النادي الأهلي بيلعب (يلعب) باسم أفريقيا منافس لريال مدريد على صدارة الألقاب القارية، مفروض يكون فيه دعم لكن أنتم تتخاذلون".

واعتبر أحمد سيف أن ما يحصل ضد كرة القدم الأفريقية عنصرية فكتب "لماذا العنصرية على كرة القدم الأفريقية؟!.. أفريقيا فيها المواهب بالفطرة ودوريات أوروبا تشهد".

ونادى إبراهيم هندي بخروج بطولة الكأس الأفريقية من عباءة الفيفا بسبب تحكمها في أوقاتها فقال "رغم أن الأهلي قد يُضار من تعارض بطولة الأندية مع كأس الأمم الأفريقية وتحفظنا على بعض الأمور بالكان، ولكن (فإنه) آن الأوان لخروج الكان من عباءة وسطوة الفيفا والأندية الأوروبية".