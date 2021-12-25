مسلسل التطبيع مع الاحتلال.. حملة لمقاطعة مؤتمر طبي في الإمارات

مع استمرار مسلسل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، طالبت مجموعات تدعو لمقاطعة إسرائيل الأطباء والنقابات العربية بالانسحاب من مؤتمر طبي سينظم في الإمارات الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وتابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/25) تغريدات "حركة مقاطعة إسرائيل" عبر حسابها على موقع تويتر، حيث كتبت "تطالب المجموعات الشعبية لمقاطعة إسرائيل نقابات وجمعيات الأطباء العربية بالضغط على الجمعية الإماراتية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة واضطرابات الاتصال، لإلغاء المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر طبي مقرر عقده خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، أو مقاطعته بشكل كامل في حال عدم الاستجابة للمطلب".

وأضافت في تغريدة أخرى "لا يمكن تأويل إدراج أطباء إسرائيليين في الهيئة الإقليمية لمؤتمر يقام على أرض عربية إلا كخطوة سياسية تحاول الزج بالأطباء والطبيبات العرب في التطبيع من جهة، واستغلال النقابات والجمعيات العربية ذات الصلة في تطبيع العدو الإسرائيلي وشرعنة نظامه الاستعماري الإجرامي تحت غطاء أكاديمي طبي". وقد وقعت 10 مؤسسات مناهضة لإسرائيل على البيان.

وتفاعل المغردون مع دعوة مقاطعة المؤتمر الطبي عبر وسم (هاشتاغ) "#التطبيع_خيانة". وطالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع الأطباء البحرينيين إلى مقاطعة المؤتمر في حال المشاركة الإسرائيلية.

وغرد علي علاء الدين "أعلنت جمعية طبية أردنية عن رفضها المشاركة في مؤتمر بالإمارات، احتجاجا على وجود ممثلين عن الصهاينة فيه. إن إقحام الوفد الصهيوني في المؤتمر لا يفهم إلا في سياق سعي النظام الإماراتي المتصهين لدمج الاحتلال في المجتمع العربي. وهذا ما لن يقبله الأحرار والشرفاء".

أما المغرد عمار فكتب "لا أستطيع فهم تغنيهم بحب الكيان المسمى #إسرائيل، والتباهي بهذا الحب وادعاء الهيام بالكيان والترنم باسمه واحتضان علمه! هل عجل الله فضيحتهم فلا نستطيع استيعاب الأمر، أم أن السقوط الذي لا قاع له لا يزال مستمرا ولا نزال ننتظر النهاية؟"