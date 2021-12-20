كيف علّق مغردون على قرار الإمارات إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية؟

جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار الإمارات إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية، إذ انقسم مغردون بين مؤيد بدعوى رفع سقف الحرية بالدولة وبين معارض كون القرار يتنافى مع القيم الإسلامية.

فقد أعلن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات عن عرض الأفلام في دور السينما بنسختها الدولية، وهو ما يعني عمليا إلغاء الرقابة عليها.

وجاء في تغريدة للمكتب "مكتب تنظيم الإعلام يعلن إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية. وحسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

وأثار القرار الإماراتي جدلا واسعا على منصات التواصل، وعبر وسم (هاشتاغ) "الرقابة على السينما" انقسم مغردون بين مرحب برفع الرقابة على أفلام السينما بدعوى رفع سقف الحرية في الدولة وتحمّل الجمهور مسؤولية ما يشاهد، وبين من عارض القرار باعتباره يتنافى مع القيم الإسلامية للدولة، لما يمكن أن يعرض من لقطات جريئة في السينما.

معارضون ومؤيدون

ورصدت "نشرة الثامنةـ نشرتكم" (2021/12/20) أبرز التفاعلات مع القرار الإماراتي، من بينها تغريدة دلال ناصر التي كتبت تقول "ننكر الكريسماس (أعياد الميلاد) ولّا منصة نتفليكس ولّا الحفلات الغنائية، ولّا ظلم العلماء، ولّا الربا، ولّا التطبيع، ولّا الشذوذ، ولّا وجود الأصنام، ولّا تغيير الإجازة، ولّا بناء الكنائس، ولّا السماح ببيع الخمور، ولّا منع الرقابة على السينما، ولّا ماذا ننكر؟!".

أما محمد الدبيب فتمنى في تغريدته لو أنهت السلطات الرقابة والتجسس على المواطنين بدل إنهائها على المحتوى السينمائي، مضيفا "السقوط الحر الأخلاقي والانحلال لا ينذران سوى بخراب الإنسان والعمران.. والزمان بيننا إن شاء الله".

وفي السياق نفسه، كتب معن الدبوبي يقول "ستتم تنشئة هذه الأجيال على العلمانية، ومن يمانع لاحقا سيسجن، وسنرى خلال السنوات القليلة القادمة هذه الأجيال كيف سيصبحون مسؤولين".

وغرد الناشط تركي الشلهوب أن الإمارات تقرر إنهاء الرقابة على الأفلام السينمائية والاستعاضة عن ذلك بتحذير للفئة العمرية التي يسمح لها بمشاهدة الفيلم "عجبي على دول تسعى إلى إفساد مجتمعاتها!".

أما الباحث سلطان العامر فكتب في تغريدته أنه "قبل 3 سنوات -وبعدما أقرّت السينما في الإمارات- دعا إلى وضع تنبيهات على محتوى الفيلم ويكون المشاهد حرا في أن يذهب إلى السينما أم لا، وذلك بدلا من تقطيع الأفلام. وبحسبه، فإن الإمارات اتخذت هذه الخطوة الآن، لكن يبدو أنهم سيعملون قصا ولصقا طبقا للتنبيهات الأميركية.. ما زال هناك مجال لتصميم قائمة تنبيهات مناسبة للبلد وقابلة للتعميم" يضيف الباحث.

وضمن التغريدات المؤيدة للقرار، كتب فيصل النعيمي يقول "رقابة على ماذا والعالم كله مفتوح، نتفليكس ويوتيوب وألف موقع.. انتهى زمن الرقابة، من يراقب يراقب نفسه".