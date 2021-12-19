أبهرت الجميع بأجوائها وحسن تنظيمها.. احتفاء هائل ببطولة كأس العرب على المنصات العربية

أُسدل الستار على أول بطولة عربية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتتويج المنتخب الجزائري الملقب بـ”محاربي الصحراء” باللقب، وقد جذبت البطولة أنظار العالم.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/19) اعتبار منصات التواصل الاجتماعي بطولة كأس العالم اختبارا لاستعداد دولة قطر لإقامة بطولة كأس العالم 2022 العام المقبل، والاحتفاء الواسع على منصات التواصل بأجواء البطولة.

كما احتفت الجماهير طوال مسار البطولة بالأجواء التنافسية والروح الرياضية التي طغت على الواقع بين الجماهير وعلى المنصات الرقمية، وتفاعل النشطاء مع وسم "كأس العرب" متداولين صورا ومقاطع من المباريات النهائية والاحتفالات ما بعد الفوز والتتويج.

وبحضور جماهيري كبير تجاوز الـ60 ألف مشجع على ملعب البيت المونديالي في مدينة الخور في قطر ظفر المنتخب الجزائري بأول لقب له في بطولة كأس العرب، وحصلت تونس على المركز الثاني، كما استطاع العنابي أن ينتزع المركز الثالث في البطولة بعد مواجهة المنتخب المصري.

بدوره، هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتخب الجزائر بفوزه بكأس العرب 2021، وغرد على حسابه في تويتر "أبارك للمنتخب الجزائري فوزه المستحق بكأس العرب 2021، كانت بطولة مميزة عكست تطور الكرة العربية، ونتطلع للقائكم العام القادم في كأس العالم 2022".

وأضاف الشيخ تميم في تغريدة أخرى "كما أهنئ منتخبنا الوطني على فوزه اليوم وحصوله على المركز الثالث وبالمستوى الذي ظهر فيه خلال البطولة، مع تمنياتي له بالتوفيق في قادم المشاركات".

كما هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منتخب بلاده، وكتب "مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كما فرحتونا".

أما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي فبارك للفريق الفائز ومنظمي البطولة، وغرد "ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزه المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة، ومبروك لتونس أداؤها البطولي، ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة والذي عزز ثقة العالم بقدراتها استعدادا لكأس العالم في 2022، ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع".

كما بارك الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للجزائر بالفوز وقطر بالتنظيم، وقال "أبارك للمنتخب الجزائري فوزه بكأس العرب قطر 2021، وحظا أوفر لمنتخب تونس في البطولات القادمة، خالص التهنئة للأشقاء في قطر على نجاح الاستضافة والتنظيم المتميز، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع".

وعبر معن القويعي عن حماسته لكأس العالم بعدما رأى التنظيم لبطولة العرب، فكتب "ختام ولا أروع، بطولة ناجحة بكل المقاييس، تنظيم، ملاعب، إخراج، نقل تلفزيوني، أجواء كأس العالم عشناها، شكرا لكل شخص في قطر نقل لنا هذه البطولة بشكلها الجديد، متحمس كثيرا لتجربة كأس العالم".

وتمنى هاني حتحوت ألا تتوقف البطولة العربية، فقال "نهاية بطولة كأس العرب، شكرا لكل المنتخبات المشاركة وشكرا للفكرة نفسها التي نتمنى ألا تتوقف، الرياضة قادرة على لم شمل الجميع، الروح الرياضية الرائعة التي أظهرها الجمهور واللاعبون زادت محبة العرب للعرب، غير الاستفادة الفنية الهائلة، أحسنت قطر في التنظيم، وشوقتنا للمونديال".

وعبر عبد العزيز الخروصي عن شكره لمنتخبي الجزائر وتونس على المباراة، فقال "نبارك للجزائر الشقيقة الفوز ببطولة كأس العرب بكل جدارة، وشكرا للمنتخب التونسي الشقيق، كانت مباراة رائعة وقمة كروية مثيرة".

بدوره، عدّد نجيب سر التكامل العربي الذي أظهرته البطولة، فكتب "كأس العرب تنظيم خليجي وإبداع شمال أفريقي وفوز جزائري".

وفي فرنسا، تداول نشطاء مقاطع فيديو لمنع الشرطة الفرنسية مشجعين جزائريين من الاحتفال بالفوز في شوارع مدينة باريس.