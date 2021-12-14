بعدما وصفه بالبخل.. المنصات اللبنانية تعلن مقاطعة دكتور فود انتصارا للعم هيثم

أطلق نشطاء في منصات التواصل اللبنانية حملة تدعو لمقاطعة أحد مشاهير هذه المنصات عبر وسم “قاطعوا دكتور فود”، الذي تصدر قائمة التداول اللبنانية على تويتر.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/12/14) التفاعل مع الحملة ضد المدون اللبناني المختص في الطعام بعد نشره مقطعا له وهو يشتري الكعك من بائع مسن، وتعليقه على جودة الكعك بطريقة وصفها بعض رواد منصات التواصل بالمهينة، في حين دافع عنه آخرون بعد أن برروا موقفه.

وقد ظهر جورج ديب الذي يلقب نفسه بـ"دكتور فود"، في مقطع شهد تداولا واسعا على شتى المنصات، وصف فيه البائع المسن بالبخل لأنه لم يضع ما يكفي من الجبن في الكعك، على حد تعبيره.

وبعد انتشار هذا المقطع، شهدت المنصات موجة تضامن واسعة مع البائع المسن الذي يدعى "العم هيثم"، واتجه كثيرون إلى عربته لشراء الكعك ودعمه معنويا، وأكدوا على ضرورة مقاطعة وإلغاء متابعة دكتور فود.

في حين رد المؤثر جورج ديب على منتقديه عبر خاصية القصص على "إنستغرام" (Instagram) ليعبر عن رفضه الحملة ضده، وأكد أنه يعرف البائع المسن منذ سنوات، وقد نسق معه للتصوير، ودفع له ثمن "الساندويتش بأكثر من 20 ضعفًا"، على حد قوله.

غير أن العم هيثم كذّب تبريرات جورج ديب، إذ قال إنه لم يكن يعرفه من قبل، وإنه لم يدفع له ثمن 20 كعكة مثلما ادعى.

وحيا الناشط حسين سمارة العم هيثم وما يقوم به، فكتب "طوبى ل يلي بياكل لقمتو بالحلال وبعيش مرتاح البال، كل الحب للعم هيثم بوجه مشاهير الصدفة يلي بحقرو الناس وهني بلا فهم".

أما الناشط عمر عواد فبعر عن غضبه من تصرفات دكتور فود، فغرد "شخص كبير بالعمر بيوقف من الصباح للمساء تحت الشتي والبرد لحتى يبيع هالكعكات ويأكل هو وعائلته لقمة بالحلال بيجي شخص، مسمى حالو دكتور بهين هالزلمة بس كرمال مشاهدات على صفحتو على أحد مواقع التواصل".

في المقابل، دافع داود بعلبكي عن دكتور فود، وأكد أن ما حدث كان متفقا عليه، فقال "دكتور فود من أكثر الناس يلي بيعطي نصائح وبيفيد المطاعم بنصائحه بالنسبة لأسلوبه كلنا جماعة المطاعم هيك مندج دج لأن ما منعرف نلف وندور، أما بالنسبة لموضوع بتاع الكعك هني متفقين معه، وهيدا نوع من التمثيل بالتسويق فلا نعملوا قليل أخلاق ولا شي".