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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم تويتر يحظر حساب ترامب.. "ازدواجية المعايير" تفجّر جدلا في المنصات العربية

حظر موقع تويتر حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائيا، وقالت المنصة إن الإجراء يأتي خشية نشر مزيد من التحريض، ليتصدر وسم “حظر ترامب” قوائم الترند العالمية.

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