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08:01
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
نزوح جماعي من واتساب إلى سيغنال.. جدل في منصات التواصل بشأن الخصوصية
عاد جدل الخصوصية على تطبيقات المراسلة إلى واجهة التفاعل على منصات التواصل، خاصة بعد تغريدة لإيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس وتيسلا، قال فيها “استخدموا سيغنال”.
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8/1/2021
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