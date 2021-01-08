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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

نزوح جماعي من واتساب إلى سيغنال.. جدل في منصات التواصل بشأن الخصوصية

عاد جدل الخصوصية على تطبيقات المراسلة إلى واجهة التفاعل على منصات التواصل، خاصة بعد تغريدة لإيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس وتيسلا، قال فيها “استخدموا سيغنال”.
8/1/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

تفاعلات استثنائية.. "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر عربيا بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس

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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

تفاعلات استثنائية.. "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر عربيا بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس

24:07
(الجزيرة)

نوّرت المملكة يا تميم.. وسم يتصدر الترند السعودي ويشعل مواقع التواصل

04:27
(الجزيرة)

"الأكسجين لمصر" يرد على تعليق تردي المنظومة الصحية على "شماعة" الإخوان

22:59
(الجزيرة)

عملة بتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق.. استثمار آمن أم فقاعة وهمية؟

07:59
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)

(الجزيرة)

قبل أسبوعين من تسليمه السلطة.. هل تنجح دعوات عزل ترامب؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- براود بويز.. هل استخدمهم ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات؟

(الجزيرة)

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(الجزيرة)
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