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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"الأكسجين لمصر" يرد على تعليق تردي المنظومة الصحية على "شماعة" الإخوان

دفعت اتهامات المسؤولين المصريين -وأبرزهم وزيرة الصحة هالة زايد- ووسائل الإعلام الموالية للنظام، لجماعة الإخوان المسلمين بتلفيق حوادث نفاد الأكسجين بالمستشفيات، بوسم “الإخوان” إلى صدارة التداول المصري.
4/1/2021-|آخر تحديث: 4/1/202108:57 PM (مكة المكرمة)
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