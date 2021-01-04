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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم "الأكسجين لمصر" يرد على تعليق تردي المنظومة الصحية على "شماعة" الإخوان

دفعت اتهامات المسؤولين المصريين -وأبرزهم وزيرة الصحة هالة زايد- ووسائل الإعلام الموالية للنظام، لجماعة الإخوان المسلمين بتلفيق حوادث نفاد الأكسجين بالمستشفيات، بوسم “الإخوان” إلى صدارة التداول المصري.

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