search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
22:59
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"الأكسجين لمصر" يرد على تعليق تردي المنظومة الصحية على "شماعة" الإخوان
دفعت اتهامات المسؤولين المصريين -وأبرزهم وزيرة الصحة هالة زايد- ووسائل الإعلام الموالية للنظام، لجماعة الإخوان المسلمين بتلفيق حوادث نفاد الأكسجين بالمستشفيات، بوسم “الإخوان” إلى صدارة التداول المصري.
اقرأ المزيد
4/1/2021
-
|
آخر تحديث: 4/1/2021
08:57 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
عملة بتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق.. استثمار آمن أم فقاعة وهمية؟
play
07:59
نقل للعلاج في مستشفى إسرائيلي.. اللاعب الأردني راتب العوضات حديث المنصات الأردنية
play
05:10
ألعاب نارية ورصاص طائش وشوارع خاوية.. العالم العربي يحتفل بالعام الجديد
play
22:55
السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع
play
24:55
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
عملة بتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق.. استثمار آمن أم فقاعة وهمية؟
play
07:59
نقل للعلاج في مستشفى إسرائيلي.. اللاعب الأردني راتب العوضات حديث المنصات الأردنية
play
05:10
ألعاب نارية ورصاص طائش وشوارع خاوية.. العالم العربي يحتفل بالعام الجديد
play
22:55
السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع
play
24:55
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
كورونا.. البحث عن الأمل
قد تحدث المفاجأة.. هل تنساق إيران وراء استفزازات أميركا وتطلق شرارة الحرب؟
في الـ17 يوما الأخيرة من ولاية ترامب.. من يشعل شرارة الحرب بالمنطقة؟
عملة بتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق.. استثمار آمن أم فقاعة وهمية؟
الأكثر قراءة
شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا
المشاركون وقّعوا البيان الختامي وأكدوا على وحدة الصف.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية
انطلاق أعمال القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية
لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة