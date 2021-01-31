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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم الشيخة جواهر زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعديل الجديد للتجنيس في الإمارات.. ما القصة؟

عادت الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي، إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة انتقدت فيها تطبيع الإمارات مع إسرائيل في مجال التعليم.

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