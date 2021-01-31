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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

الشيخة جواهر زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعديل الجديد للتجنيس في الإمارات.. ما القصة؟

عادت الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي، إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة انتقدت فيها تطبيع الإمارات مع إسرائيل في مجال التعليم.
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202110:04 PM (مكة المكرمة)
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(الجزيرة)

مسرحية فاشلة أم هجوم خارجي؟ تونسيون يتساءلون عن أهداف محاولة تسميم قيس سعيد

02:35
(الجزيرة)

في اليوم العالمي لخصوصية البيانات.. سجالات واتساب وسيغنال تعود إلى المنصات

25:55
(الجزيرة)

"لبنان ينهار" والحريري يؤجج المعركة.. غضب لبناني على الأرض وفي منصات التواصل بسبب الأوضاع المعيشية

06:25
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