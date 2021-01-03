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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم عملة بتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق.. استثمار آمن أم فقاعة وهمية؟

شهد وسم “بتكوين” تفاعلا كثيفا على المنصات العربية والعالمية؛ إثر تخطي سعر العملة الرقمية مستوى 34 ألف دولار للمرة الأولى.

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