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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

عملة بتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق.. استثمار آمن أم فقاعة وهمية؟

شهد وسم “بتكوين” تفاعلا كثيفا على المنصات العربية والعالمية؛ إثر تخطي سعر العملة الرقمية مستوى 34 ألف دولار للمرة الأولى.
3/1/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم

نقل للعلاج في مستشفى إسرائيلي.. اللاعب الأردني راتب العوضات حديث المنصات الأردنية

05:10
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ألعاب نارية ورصاص طائش وشوارع خاوية.. العالم العربي يحتفل بالعام الجديد

22:55
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السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع

24:55
(الجزيرة)

"السيسي غير مرحّب به خليجيا".. مغردون يرفضون حضوره القمة الخليجية وآخرون يستبشرون خيرا

03:16
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم

نقل للعلاج في مستشفى إسرائيلي.. اللاعب الأردني راتب العوضات حديث المنصات الأردنية

05:10
(الجزيرة)

ألعاب نارية ورصاص طائش وشوارع خاوية.. العالم العربي يحتفل بالعام الجديد

22:55
(الجزيرة)

السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع

24:55
(الجزيرة)

"السيسي غير مرحّب به خليجيا".. مغردون يرفضون حضوره القمة الخليجية وآخرون يستبشرون خيرا

03:16
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/2)

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شاهد.. طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بإسطنبول بعد اصطدامها بسرب من الطيور

طائرة الشحن التركية هبطت اضطراريا بعد اصطدامها بسرب من الطيور (الجزيرة)

بوبيرو مؤرخ العلمانية الفرنسية لماكرون: لا تتحدثون عن قيم الجمهورية إلا عند تناول الإسلام

المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي جان بوبيرو أستاذ بكلية الدراسات المتقدمة للعلوم الاجتماعية ويرأس قسم علم اجتماع الدين والعلمانية في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (الفرنسية)