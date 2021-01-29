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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم مسرحية فاشلة أم هجوم خارجي؟ تونسيون يتساءلون عن أهداف محاولة تسميم قيس سعيد

أثارت الرسالة التي وصلت إلى الديوان الرئاسي التونسي يوم الاثنين الماضي وتسببت في تسميم مديرة الديوان جدلا واسعا، وعبر مغردون عن قلقهم من محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد.

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