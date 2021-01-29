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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مسرحية فاشلة أم هجوم خارجي؟ تونسيون يتساءلون عن أهداف محاولة تسميم قيس سعيد

أثارت الرسالة التي وصلت إلى الديوان الرئاسي التونسي يوم الاثنين الماضي وتسببت في تسميم مديرة الديوان جدلا واسعا، وعبر مغردون عن قلقهم من محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد.
29/1/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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25:55
(الجزيرة)

"لبنان ينهار" والحريري يؤجج المعركة.. غضب لبناني على الأرض وفي منصات التواصل بسبب الأوضاع المعيشية

06:25
(الجزيرة)

دعست مارة بينهم رجال شرطة وسط دمشق.. ألين سكاف زوجة هانيبال القذافي حديث المنصات السورية

02:41
(الجزيرة)

عقد على الثورة.. المصريون يحيون ذكرى 25 يناير رقميا خوفا من قمع الشرطة

06:16
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