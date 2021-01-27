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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"لبنان ينهار" والحريري يؤجج المعركة.. غضب لبناني على الأرض وفي منصات التواصل بسبب الأوضاع المعيشية

لليوم الثالث على التوالي شهدت مناطق مختلقة في لبنان احتجاجات واسعة تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ورفضا لقرارات الحكومة بالإغلاق العام حتى الثامن من الشهر المقبل لمواجهة كورونا.
27/1/2021-|آخر تحديث: 27/1/202108:51 PM (مكة المكرمة)
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