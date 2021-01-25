search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
06:16
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
عقد على الثورة.. المصريون يحيون ذكرى 25 يناير رقميا خوفا من قمع الشرطة
يصادف اليوم الاثنين مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، وقد أحيا المصريون الذكرى بعدة وسوم، منها “25 يناير”، و”ثورة شعب” اللذان تصدرا قائمة الترند المصري.
اقرأ المزيد
25/1/2021
-
|
آخر تحديث: 25/1/2021
10:15 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
طالبوه بتحسين التعليم فطالبهم بتحديد النسل..تصريحات السيسي تشعل منصات التواصل
play
04:00
غضب في منصات التواصل الجزائرية.. فرنسا ترفض الاعتذار عن الاستعمار
play
04:33
من إدلب إلى عرسال.. ناشطون يطلقون صرخات عبر وسوم لإغاثة النازحين السوريين من برد الشتاء
play
23:59
تعطل موقع امتحان مزاولة المهنة للأطباء يشعل منصات التواصل بمصر
play
03:56
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
طالبوه بتحسين التعليم فطالبهم بتحديد النسل..تصريحات السيسي تشعل منصات التواصل
play
04:00
غضب في منصات التواصل الجزائرية.. فرنسا ترفض الاعتذار عن الاستعمار
play
04:33
من إدلب إلى عرسال.. ناشطون يطلقون صرخات عبر وسوم لإغاثة النازحين السوريين من برد الشتاء
play
23:59
تعطل موقع امتحان مزاولة المهنة للأطباء يشعل منصات التواصل بمصر
play
03:56
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
رغم إعلان رغبتهما بالعودة للاتفاق النووي.. هذا ما يمنع واشنطن وطهران من اتخاذ خطوة إلى الأمام
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/24)
كيف عاد تنظيم الدولة للعراق؟ وما المطلوب من بايدن؟
طالبوه بتحسين التعليم فطالبهم بتحديد النسل..تصريحات السيسي تشعل منصات التواصل
الأكثر قراءة
كورونا.. شركات توقف تطوير لقاحاتها و"مودرنا" تعلن فعالية لقاحها مع السلالة المتحورة
13 علامة تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ
الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية.. قراءة في رسائل هيلاري كلينتون (1)
هل تعشق تناول البيض؟ إليك هذه الأخبار الرائعة