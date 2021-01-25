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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

عقد على الثورة.. المصريون يحيون ذكرى 25 يناير رقميا خوفا من قمع الشرطة

يصادف اليوم الاثنين مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، وقد أحيا المصريون الذكرى بعدة وسوم، منها “25 يناير”، و”ثورة شعب” اللذان تصدرا قائمة الترند المصري.
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202110:15 PM (مكة المكرمة)
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