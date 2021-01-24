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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

طالبوه بتحسين التعليم فطالبهم بتحديد النسل..تصريحات السيسي تشعل منصات التواصل

أثار خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تسويغ تقصير نظامه في مجال التعليم غضب المنصات المصرية، خاصة بعد أن طالب المصريين بتحديد النسل قبل أن يسألوا عن جودة التعليم.
24/1/2021
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غضب في منصات التواصل الجزائرية.. فرنسا ترفض الاعتذار عن الاستعمار

04:33
(الجزيرة)

من إدلب إلى عرسال.. ناشطون يطلقون صرخات عبر وسوم لإغاثة النازحين السوريين من برد الشتاء

23:59
(الجزيرة)

تعطل موقع امتحان مزاولة المهنة للأطباء يشعل منصات التواصل بمصر

03:56
(الجزيرة)

"اللقاح للبناني أولا".. العنصرية تصل إلى لقاح كورونا وغضب بمنصات التواصل

23:30
شاهد المزيد
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/24)

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