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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم طالبوه بتحسين التعليم فطالبهم بتحديد النسل..تصريحات السيسي تشعل منصات التواصل

أثار خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تسويغ تقصير نظامه في مجال التعليم غضب المنصات المصرية، خاصة بعد أن طالب المصريين بتحديد النسل قبل أن يسألوا عن جودة التعليم.

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