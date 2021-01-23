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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

غضب في منصات التواصل الجزائرية.. فرنسا ترفض الاعتذار عن الاستعمار

“فرنسا لن تعتذر عن سنوات الاستعمار والحرب في الجزائر”.. كلمات حملها بيان للرئاسة الفرنسية اكتفى بالإشارة إلى أن باريس ستتخذ خطوات رمزية بهذا الشأن.
23/1/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

من إدلب إلى عرسال.. ناشطون يطلقون صرخات عبر وسوم لإغاثة النازحين السوريين من برد الشتاء

23:59
(الجزيرة)

تعطل موقع امتحان مزاولة المهنة للأطباء يشعل منصات التواصل بمصر

03:56
(الجزيرة)

"اللقاح للبناني أولا".. العنصرية تصل إلى لقاح كورونا وغضب بمنصات التواصل

23:30
(الجزيرة)

مقال لصحيفة العرب اللندنية يثير ضجة في المنصات الخليجية

03:27
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

من إدلب إلى عرسال.. ناشطون يطلقون صرخات عبر وسوم لإغاثة النازحين السوريين من برد الشتاء

23:59
(الجزيرة)

تعطل موقع امتحان مزاولة المهنة للأطباء يشعل منصات التواصل بمصر

03:56
(الجزيرة)

"اللقاح للبناني أولا".. العنصرية تصل إلى لقاح كورونا وغضب بمنصات التواصل

23:30
(الجزيرة)

مقال لصحيفة العرب اللندنية يثير ضجة في المنصات الخليجية

03:27
شاهد المزيد
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