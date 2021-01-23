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04:33
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
غضب في منصات التواصل الجزائرية.. فرنسا ترفض الاعتذار عن الاستعمار
“فرنسا لن تعتذر عن سنوات الاستعمار والحرب في الجزائر”.. كلمات حملها بيان للرئاسة الفرنسية اكتفى بالإشارة إلى أن باريس ستتخذ خطوات رمزية بهذا الشأن.
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23/1/2021
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