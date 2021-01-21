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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم تعطل موقع امتحان مزاولة المهنة للأطباء يشعل منصات التواصل بمصر

تسبب تعطل موقع الامتحان التجريبي الأول لمزاولة المهنة لأطباء الامتياز التابع لوزارة الصحة في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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