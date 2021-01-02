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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

نقل للعلاج في مستشفى إسرائيلي.. اللاعب الأردني راتب العوضات حديث المنصات الأردنية

أثار نقل لاعب كرة القدم الأردني راتب العوضات للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية غضب الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشر وسم باسم اللاعب الذي ناشد الناشطون بالتدخل لعلاجه.
2/1/2021-|آخر تحديث: 2/1/202110:26 PM (مكة المكرمة)
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