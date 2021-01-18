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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مقال لصحيفة العرب اللندنية يثير ضجة في المنصات الخليجية

أثار مقال نشر في صحيفة العرب اللندنية استياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من عبارات اعتبرت مسيئة للمجتمع السعودي، وتحدث المقال عن المدن الذكية طارحا مشروع “ذا لاين” السعودي نموذجا.
18/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202110:31 PM (مكة المكرمة)
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تعليقات ساخرة على الجدل بشأن القطار الكهربائي في مصر.. ما قصة ساويرس والوزير؟

03:00
(الجزيرة)

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23:57
(الجزيرة)

"تحيا الثورة".. مغردون مصريون يحيون ذكرى ثورة يناير على مواقع التواصل

03:43
(الجزيرة)

بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

03:11
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/18)

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