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03:27
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
مقال لصحيفة العرب اللندنية يثير ضجة في المنصات الخليجية
أثار مقال نشر في صحيفة العرب اللندنية استياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من عبارات اعتبرت مسيئة للمجتمع السعودي، وتحدث المقال عن المدن الذكية طارحا مشروع “ذا لاين” السعودي نموذجا.
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18/1/2021
-
|
آخر تحديث: 18/1/2021
10:31 PM (مكة المكرمة)
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