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03:00
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
تعليقات ساخرة على الجدل بشأن القطار الكهربائي في مصر.. ما قصة ساويرس والوزير؟
زاد التفاعل بشأن مشروع القطار الكهربائي بشكل لافت بعد رد وزير النقل المصري كامل الوزير على تغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس التي تساءل عبرها عن مسار القطار.
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17/1/2021
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آخر تحديث: 17/1/2021
10:38 PM (مكة المكرمة)
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