البث الحي
03:00

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

تعليقات ساخرة على الجدل بشأن القطار الكهربائي في مصر.. ما قصة ساويرس والوزير؟

زاد التفاعل بشأن مشروع القطار الكهربائي بشكل لافت بعد رد وزير النقل المصري كامل الوزير على تغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس التي تساءل عبرها عن مسار القطار.
17/1/2021-|آخر تحديث: 17/1/202110:38 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

القطار السريع.. معارضون ومقربون من النظام المصري ينتقدون خط سيره والمستفيدين منه

23:57
(الجزيرة)

"تحيا الثورة".. مغردون مصريون يحيون ذكرى ثورة يناير على مواقع التواصل

03:43
(الجزيرة)

بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

03:11
(الجزيرة)

سوري وُلد بالسعودية وأصبح وزيرا للنقل بكندا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عمر الغبرا

02:57
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

القطار السريع.. معارضون ومقربون من النظام المصري ينتقدون خط سيره والمستفيدين منه

23:57
(الجزيرة)

"تحيا الثورة".. مغردون مصريون يحيون ذكرى ثورة يناير على مواقع التواصل

03:43
(الجزيرة)

بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

03:11
(الجزيرة)

سوري وُلد بالسعودية وأصبح وزيرا للنقل بكندا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عمر الغبرا

02:57
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

استنفار في ساعات ترامب الأخيرة.. ما فرص اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران؟

(الجزيرة)

القطار السريع.. معارضون ومقربون من النظام المصري ينتقدون خط سيره والمستفيدين منه

(الجزيرة)

إسرائيل بجانب العرب تحت قيادة عسكرية أميركية.. دلالات السياق والتوقيت

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

السلطات حوّلت مسار طائرته.. الأمن الروسي يعتقل المعارض نافالني بعيد عودته من ألمانيا

ألكسي نافالني اعتقل عند نقطة مراقبة الجوازات في المطار الذي نزل به في موسكو (الفرنسية)

قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في يومه الأول.. مشهد محاكمة ترامب بدأ يتشكّل وعضو بالكونغرس يدعو لاعتقاله

17 يناير 1966.. يوم سقطت قنبلة هيدروجينية على صياد إسباني

القنبلة الهيدروجينية استُخرجت من عمق 869 مترا من الماء (الصحافة الإسبانية)

4 أشياء يُمنع فعلها بعد الأكل مباشرة