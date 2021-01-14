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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

شهدت منصات التواصل جدلا حادا بين وسمي (هاشتاغي) عثمان الخميس ووسيم يوسف بعد انتقاد الخميس مشروع البيت الإبراهيمي، واعتباره “كفرا”.

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