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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

شهدت منصات التواصل جدلا حادا بين وسمي (هاشتاغي) عثمان الخميس ووسيم يوسف بعد انتقاد الخميس مشروع البيت الإبراهيمي، واعتباره “كفرا”.
14/1/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

سوري وُلد بالسعودية وأصبح وزيرا للنقل بكندا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عمر الغبرا

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(الجزيرة)

وصفوها بالجريمة والخسارة الكبيرة.. المنصات المصرية تضج بعد تصفية شركة الحديد والصلب

05:44
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"احذفوا واتساب".. حملة لمعاقبة الشركة بسبب دعاوى انتهاك خصوصية المستخدمين

23:14
(الجزيرة)

اتهامات بحرينية لقطر تثير جدلا واسعا على منصات التواصل.. تضييق على الصيادين أم خرق للحدود البحرية؟

06:14
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

سوري وُلد بالسعودية وأصبح وزيرا للنقل بكندا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عمر الغبرا

02:57
(الجزيرة)

وصفوها بالجريمة والخسارة الكبيرة.. المنصات المصرية تضج بعد تصفية شركة الحديد والصلب

05:44
(الجزيرة)

"احذفوا واتساب".. حملة لمعاقبة الشركة بسبب دعاوى انتهاك خصوصية المستخدمين

23:14
(الجزيرة)

اتهامات بحرينية لقطر تثير جدلا واسعا على منصات التواصل.. تضييق على الصيادين أم خرق للحدود البحرية؟

06:14
شاهد المزيد
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