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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"احذفوا واتساب".. حملة لمعاقبة الشركة بسبب دعاوى انتهاك خصوصية المستخدمين

يستمر الجدل الذي أثارته شركة واتساب بشروط الاستخدام الجديدة للتطبيق على منصات التواصل، حيث أطلق نشطاء حملة عبر وسم (هاتشاغ) “#Deletewhatsapp” أو “احذفوا واتساب”.
11/1/2021-|آخر تحديث: 11/1/202109:56 PM (مكة المكرمة)
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