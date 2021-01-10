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06:14
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
اتهامات بحرينية لقطر تثير جدلا واسعا على منصات التواصل.. تضييق على الصيادين أم خرق للحدود البحرية؟
أثارت الوقائع المتعلقة بقوارب صيد بحرينية في المياه الإقليمية القطرية جدلا واسعا لدى رواد المنصات الخليجية بعد تغريدة نشرها نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين.
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10/1/2021
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آخر تحديث: 10/1/2021
09:22 PM (مكة المكرمة)
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