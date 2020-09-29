المنصات الخليجية والعربية تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

تصدر اسم أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قوائم الترند العالمية إثر إعلان وفاته، وسط توافق بين المغردين على نعيه بتغريدات ذكّرت بإنجازاته على كل الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/29) التفاعل الواسع مع الخبر بعد تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية قالت فيها "عن الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وفور الإعلان الرسمي عن الخبر، تصدر وسم "الديوان الأميري" في الكويت، وعبره تناقل الناشطون الأخبار الرسمية عن وفاة أمير الكويت، بعد أن كانت وسائل التواصل قد ضجت بالأنباء غير الرسمية المتضاربة منذ صباح اليوم.

وقد أطلق المغردون العديد من الأوصاف والألقاب على الأمير الراحل ومنها (والد الأمة.. أمير الإنسانية.. قائد العمل الإنساني).

ونعى مسؤولون كويتيون الأمير الراحل، حيث كتب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق. فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك أيها القائد والوالد والمعلم سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله".

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي مبارك الحجرف "نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمتين الإسلامية والعربية بوفاة أميرنا وقائد نهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جزاك الله عنا يا صاحب السمو وعن المسلمين أجمع خير الجزاء، رحمك الله يا أمير الإنسانية".

ونعى المغردون الكويتيون كذلك وفاة أمير البلاد، حيث ترحم الإعلامي عبد الوهاب العيسى على الأمير الراحل فكتب "رحم الله أميرنا الشيخ صباح الأحمد، الحزن والعزاء يغطي العالم أجمع لهذا الحاكم الاستثنائي كما وصفه رئيس أقوى دولة في العالم قبل أيام قليلة، صباح الأحمد لا يجب أن نختزل تاريخه في فترة حكمه، هذا الرجل كان هو الكويت لأكثر من 70 عاما من العمل دون توقف، إنا لله وإنا إليه راجعون".

في حين اعتبرت جنى السلمان وفاة الأمير بغياب شمس الكويت فقالت "وغابت شمس الكويت، غاب أمير الإنسانية وترك لنا ابتسامته وضحكته التي لا تنسى، اللهم ارحم روحا لم نر منها إلا كل خير، واغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين".

وعلى مستوى دول الخليج والدول العربية صعد وسم "الشيخ صباح في ذمة الله" وعبروا من خلاله عن حزنهم، حيث تعتقد سارة الثاقب أن بوفاة أمير الكويت فقد العالم أمير الإنسانية فكتبت "فقدت الكويت صباحها، وفقد الخليج حكيمه، أما العالم فقد أمير الإنسانية، إلى جنات الخلد يا أميرنا ووالدنا".

أما الفنان راغب علامة فقد نعى أمير الكويت وأرسل تعازيه إلى الشعب الكويتي فغرد "التعازي الحارة للشعب الكويتي الحبيب والغالي بوفاة أميرنا العظيم أمير الخير والمحبة الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، نتمنى لدولة الكويت وشعبها الحبيب دوام الاستقرار والأمان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد المغرد تاج السر عثمان أن وفاة أمير الكويت خسارة كبيرة في ظروف بالغة التعقيد، فقال "بفقده خسر العرب حكيما عمل على جمع الكلمة ورأب الصدع في ظروف بالغة التعقيد".