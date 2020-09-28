وصفوها بالمغشوشة وحذروا من أن تكون إسرائيلية.. سعوديون يطالبون بمنع استيراد البضائع من جبل علي الإماراتي

عاد الجدل في السعودية من جديد بشأن حظر المنتجات القادمة من منطقة جبل علي بالإمارات، وتفاعل مغردون سعوديون على وسم حظر منتجات جبل علي، مطالبين بفرض حظر دخول على ما وصفوها بالمنتجات المغشوشة للبلاد.

وتابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/28) تشديد النشطاء السعوديين على الاهتمام بمصلحة وصحة المواطن السعودي بعيدا عن الصراعات السياسية، متهمين البضائع الإماراتية بالإضرار بهم، وحذر آخرون مما وصفوه بمخطط يهدف إلى جعل ميناء جبل علي جسرا لإيصال البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق السعودية.

كما لم يخلُ الوسم من المشككين في صحة الأخبار المتداولة عن رداءة جودة المنتجات الإماراتية، مؤكدين أن كل ما يصل من الإمارات يخضع لمعايير جودة عالية تفرضها السلطات السعودية، على حد تعبيرهم.

وطالب ناشط معروف باسم "أبو داحم" بالأخذ برغبة المواطن السعودي في منع هذه المنتجات، فغرد "الناس يطالبون بمنع منتجات جبل علي المغشوشة، أغلب الناس صاروا يناظرون الباركود قبل أن يشتروا ويتأكدوا أنه منتج غير إماراتي، رغبة المستهلك السعودي بحظر منتجات جبل علي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وحذرت فايزة الراشد من استخدام جبل علي في إيصال البضائع الإسرائيلية إلى السعودية، وطالبت المواطنين باليقظة، فكتبت "الحين الحذر مضاعف، لأنهم مطبعون مع إسرائيل، يمكن تجينا بضائع إسرائيلية مسرطنة".

ويرى المغرد محمد اليحيى أن البضائع التركية تمثل بديلا مناسبا عما وصفها بالمنتجات الرديئة، فقال "المنتجات التركية عالية الجودة، وتعتبر خيارا ممتازا مقارنة بالمنتجات الأخرى، خاصة أن أسواقنا تستقبل أسوأ وأردأ المنتجات الرديئة والمغشوشة القادمة من جبل علي في الإمارات، شخصيا سأبتعد عن كل منتج قادم من جبل علي، وسأتعامل مع المنتجات التي أثق بها أيا كان مصدرها".

وتساءل سلطان البهيشي عن منع دخول المنتجات التركية والسماح بدخول المنتجات الإيرانية بأرقام إماراتية، فكتب "بخصوص قرار منع دخول المنتجات التركية للسعودية، هل جبل علي الإمارات رح يكون الطريق الخفي للسعودية، مثل الشركات والمنتجات الإيرانية وغيرها، باقي الشعب ضد كود 629 ومقاطعة المنتجات الإماراتية".

في المقابل، وصف المغرد خالد الوسم المناهض للمنتجات الإماراتية بالكاذب، مؤكدا أن هيئة الغذاء السعودية تتحقق من أي منتج قبل السماح بدخوله إلى المملكة، فقال "ما زال الكذب على أن المنتجات الإماراتية سيئة، ولا يعلم هؤلاء المشككون أن هيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس ترفض دخول أي منتج من أي دولة لا تطبق الشروط والمواصفات".

من جانب آخر، شهد وسم "حظر المنتجات التركية" تفاعلا سعوديا بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، وانقسم المغردون عبر الوسم بين من أيد الخطوة السعودية، واصفا تركيا بالدولة المعادية للسعودية، وبين من عارض السماح للسياسة بالتأثير على حياة المواطن السعودي اليومية.

من جانبه، رحب الكاتب السعودي منذر آل الشيخ بالخبر وتمنى سماعه في القريب، فقال "حظر المنتجات التركية خبر يكاد أن يكون كل سعودي يشتاق لسماعه، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم".

وطالب الأكاديمي عبد الهادي الشهري المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى تركيا، فكتب "كلنا مع حظر المنتجات التركية، وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة أنصح كل غيور على وطنه بعدم السفر إلى تركيا إذا تم رفع حظر السفر".

في المقابل، اعتبر فهد بن ناصر القرار في حال تطبيقه يسيء للسعودية وينفر المستثمرين منها، فغرد "قرار حظر المنتجات التركية أولا يسيء للسعودية بحيث إن المستثمر لا يحب الاستثمار في دولة تربط كل شيء بالسياسة، ثانيا الشعب السعودي سيخسر المنتج التركي ذا الجودة والسعر المناسب، خاصة في المنتجات الغذائية والأقمشة ومواد البناء والأثاث وغيرها".

أما محمد الثاقب فشدد على عدم وجود بدائل للمنتجات التركية، فقال "الجودة العالية والسعر المناسب سر نجاحها، لذلك يقل المنافسون لها".