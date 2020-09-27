ما هو المقلب الذي زعم إعلام السيسي أنه نصبه للمعارضة..فوقع فيه؟

أخذ الاجتهاد في الإنكار والتقليل من شأن الحراك الجاري في الشارع المصري منحًى غير مسبوق، بعد تفاخر حسابات إلكترونية وقنوات مؤيدة للنظام المصري بتصوير فيديوهات لمظاهرات "مفبركة" ونشرها في منصات.

وأثار هذا الموضوع غضبا كبيرا في منصات التواصل المصرية، واستشف منه مغردون ما اعتبروه اعترافا ضمنيا من الإعلام المصري بقوة وتأثير المظاهرات.

ومن التغريدات التي رصدتها نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/9/27) تغريدة للفنان المصري عمرو واكد، قال فيها "حركة الفيديو المفبرك اللي اعترف إعلام النظام بفبركته، وفرحان قوي بيه ده يدينهم ويخسرهم هم قبل اي حد. لأنه اولا اعتراف ان موضوع الفبركة سهل بالنسبة لهم. ثانيا اخيرا ذاعوا نغمة يسقط يسقط حكم العسكر. النغمة دي بتشعل ذاكرة ووجدان اي حد نفسه يتحرك وخايف وبتخليه يحس اد ايه هو مضحوك عليه".

اما الحقوقي جمال سلطان فقال "من أجل عمل "مقلب" إعلامي في قنوات المعارضة، الأجهزة المصرية أمس تقدم اعترافا مثيرا: نحن ملوك الفبركة! المحزن أن مثل هذه الخبرات لدى أجهزة الدولة في سيناريوهات الفبركة وصلت بعشرات الأبرياء لمنصة الإعدام وآلاف آخرين في السجون بلا جريمة ولا ذنب".

بدورها غردت الناشطة نور متسائلة "يعني دلوقت مين اللي بيفبرك الاخبار والفيديوهات؟ اللي مدورينها ولا الجزيرة؟ طيب وفيديوهات التأييد حقيقة ولا مقلب؟"

وتساءل ياسر حافظ أيضا "يا ترى كام مرة تم تزييف وعي الشعب المصري ببطولات وهمية من صناعة المتحدة للخدمات الإعلامية ؟!"

الصحفية ندى مصطفى كتبت "متسبوهم يقولوا متفبركة ولا متهببة ده أكبر دليل إن الرسالة وصلت والقلق والتخبط واضح عليهم، وادعاءهم ان الفيديوهات مفبركة هيخلي الناس تخرج اكتر وتبدع".

وقال الصحفي حسام الشوربي "يوسف الحسيني وخالد صلاح فجروا مفاجأة كبيرة وعبيطة جدا أخرجوا مظاهرة مفبركة ضد السيسي وبكدة المفروض الـ150 مظاهرة التانيين مظاهرات وهمية، طيب مدرعة الشرطة اللي اتولعت وهمية؟ طيب عربية الشرطة اللي اتكسرت وهمية؟ طيب الـ3 شهداء اللي ماتوا في العياط جزء من التمثيلية؟"