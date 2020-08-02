إيلون ماسك: كائنات فضائية بنت الأهرامات.. ومصريون: ننتظرك

نشر مؤسس شركتي تيسلا وسبيس إكس الملياردير إيلون ماسك تغريدة وصفها النشطاء بالغريبة على حسابه على تويتر، وقال فيها "من الواضح أن الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات" قبل أن يتراجع.

وبعد نحو 20 ساعة، تراجع إيلون ماسك عن تغريدته، ونشر تغريدة أخرى مع رابط من موقع ويكيبيديا. وكتب "الأهرامات كانت أعلى مبنى شيّده البشر لمدة 3800 عام".

نشرة الثامنة- نشرتكم (2/8/2020) تابعت ردود الفعل الغاضبة والساخرة من تغريدة الملياردير الأميركي من أصل كندي إيلون ماسك عن أن كائنات فضائية هي من بنت الأهرامات.

وأثارت تغريدة ماسك الأولى موجة من السخرية على منصات التواصل العربية والعالمية. ومن الردود الطريفة كان رد الفنان المصري محمد هنيدي الذي قال "صنف جيد يا صاحبي"، مع صورة لإيلون ماسك خلال إحدى المقابلات.

في حين ردّت عالمة المصريات البروفيسورة سارة باركاك على ماسك قائلة "إيلون! عالمة المصريات التي تعمل في موقع الهرم الملكي تحدثك، الفضائيون لم يشيدوا الأهرام، قدماء المصريين هم من شيدوها، إضافة إلى ذلك، لدينا حتى ألواح البردي التي تشبه تغريدات اليوم توضح كيفية بناء الهرم في الجيزة، تسعدنا مشاركة المواد معك حتى تتمكن من تثقيف نفسك".

وغردت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط قائلة "أتابع عملك بالكثير من الإعجاب.. أدعوك أنت وSpace X لاستكشاف الكتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات.. سيد ماسك نحن بانتظارك".

كما لم يُفوّت وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس الرد على ماسك في فيديو نشره على منصات التواصل.