مقاضاة الجبري لمحمد بن سلمان بواشنطن تشعل منصات التواصل

تصدّر اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصات التواصل الاجتماعي، بعد إصدار محكمة واشنطن الفدرالية أوامر استدعاء قضائية بحقه و13 شخصا، بينهم اثنان مقيمان في أميركا، للرد على اتهامات الجبري.

ورصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/8/10) التفاعل مع أمر المحكمة التي طالبت بالرد على الادعاءات خلال مدة أقصاها 21 يوما. وكان سعد الجبري -مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف- تقدم بدعوى ضد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين.

وشملت الدعوى المستشار السابق سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، أمام محكمة أميركية فدرالية، بتهمة محاولة اغتيال الجبري بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

كما أشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قد أحبط محاولة اغتيال الجبري في كندا، بعد تواصله مع السلطات الكندية.

وبحسب المقررة الأممية أنييس كالمار، فإن ما كشفه الجبري سيكون مقدمة للكشف عن فرق موت سعودية جديدة، وغردت "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إصدار مزيد من المعلومات بشأن فرق الموت السعودية الرسمية المرسلة إلى أماكن أخرى في العالم".

بينما اعتبر تاج السر عثمان أن هذه التهمة هي رأس الجليد الذي كشف عن أعمال بن سلمان، فكتب "قبل 3 سنوات فرضوا أنفسهم أوصياء على الناس، هذه قائمة سوداء وذاك بلد إرهابي وتلك قناة متطرفة وأولئك مجرمون، واليوم أقصى أمانيهم الدفاع عن سمعتهم أمام قضاء دولي لم يكشف لهم من أعمالهم إلا رأس جبل الجليد".

أما الناشط السعودي المعارض إسحق الجيزاني، فعبّر عن قناعته برفض المؤسسات الأميركية لمحمد بن سلمان حاكما، فقال "المحكمة التي تنظر دعوى سعد الجبري تصدر أمر استدعاء لولي العهد السعودي، يبدو جليا أن الأجهزة المعنية في أميركا لا تريد رؤية بن سلمان -المعروف بتهوره ودمويته- يتوّج ملكا على بلد مهم وغني كالسعودية، فهو قد يتسبب لها بالكثير من المتاعب لتغطية أخطائه، مما سيسيء لديمقراطيتها".

بينما تعجب المغرد تركي الشلهوب من تغير أوضاع بن سلمان من مُطارِد إلى مطارَد، فقال "محمد بن سلمان بالأمس يضع أسماء الناس في قوائم سوداء ليطاردهم، واليوم بات هو شخصيا مطاردا من قبل القضاء الأميركي. على الباغي تدور الدوائر".

ويعتقد فهد الغفيلي أن الجبري قلب الطاولة على بن سلمان واستنفر المؤسسات، فغرد "على الرغم من بشاعة جريمة خاشقجي رحمه الله، فإن تأثيرها لا يأتي بشيء إلى جانب ملف سعد الجبري الذي قلب الطاولة على بن سلمان، وعمل بذكاء على تحريك المؤسسات الأميركية التي تفوق بقوتها قوة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب نفسه الذي غطى على جريمة قتل خاشقجي، الآن لا أحد يستطيع التغطية على بن سلمان".

أما الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز، فاستهجن اتهام بن سلمان للجبري بالسرقة والفساد، وتساءل لماذا لم يوجّه له هذه الاتهامات قبل 3 سنوات، ولماذا انتظر إلى الآن بعد أن بدأ الجبري بمقاضاته.