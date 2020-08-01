بعيد ميلادها 31.. مطالبات دولية وغربية لإطلاق سراح لجين الهذلول

حظي وسم "أطلقوا سراح لجين" بتفاعل عالمي على تويتر، فقد دعا مشرعون أميركيون وبريطانيون ومنظمات حقوقية السلطات السعودية للإفراج عن الناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول.

وتزامنت المطالبات مع عيد ميلاد الهذلول 31 الذي وافق يوم أمس، والتي اعتقلت قبل أكثر من ثلاثة أعوام لمطالباتها بحقوق للمرأة في بلادها.

ونشرت كل من علياء ولينا شقيقتي الهذلول مقاطع فيديو حمّلتا من خلالها سلامة أختهما لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وطالبتا بالإفراج عنها.

ورصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بعض التغريدات ضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن الهذلول، ومنها تغريدة النائبة البريطانية ويرا هوبهاوس التي قالت "تم سجن الناشطة السعودية لجين الهذلول لأكثر من 800 يوم لدفاعها عن حقوق المرأة. واليوم تحتفل بعيد ميلادها 31 خلف القضبان. أقف مع لجين وأحث السلطات السعودية على إطلاق سراحها".

أما عضو الكونغرس الأميركي سوزان بوناميشي فقالت "تبلغ لجين الهذلول اليوم 31 عامًا. هذه هي السنة الثالثة التي أمضت فيها هذه الناشطة الشجاعة عيد ميلادها في السجن للدفاع عن حقوق المرأة. ما زلت أدعو السعودية للإفراج عنها فورا!".

وبدورها كتبت منظمة العفو الدولية في تغريدة "تحتفل اليوم المناضلة السعودية لجين الهذلول بعيد ميلادها 31 خلف قضبان السجن، لا لشيء سوى نضالها من أجل حقوق النساء. لكِ منا أطيب التحيات والتضامن يا لُجين، ونعدكِ ألا نتوقف حتى تقضي عيدكِ المقبل في حضن أسرتكِ".