سعودية على قناة إسرائيلية.. غزل في "الناس الحلوين"

أثارت الناشطة السعودية سعاد الشمري جدلا واسعا على منصات التواصل بسبب مقابلتها مع قناة "كان" الإسرائيلية، تمنّت خلالها أن يبدأ التعاون بين بلادها وإسرائيل.

نشرة الثامنة- نشرتكم (9/7/2020) رصدت التفاعل مع المقابلة التي حظيت بترحيب وثناء من نشطاء في إسرائيل، وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" نشرها، في حين انتقد مغردون عرب تصريحاتها.

وفي مقابلتها مع القناة الإسرائيلية، رحبت سعاد الشمري باستهداف المنشآت الإيرانية إذا كان خلفها الإسرائيليون الذين وصفتهم "بالناس حلوين".

حساب "سعوديون ضد التطبيع" كتب "المتصهينة سعاد الشمري لقناة صهيونية: أتمنى أن يبدأ التعاون بين السعودية وإسرائيل فورا. إسرائيل ليست عدوا للسعودية. الإسرائيليون ناس حلوين، يجب محاسبة هذه المتصهينة.. فلا مكان للمطبعين بيننا".

أما المغرد حسين أحمد فقال "المواقف الشاذة للمتصهينين العرب لا تغير من الإجماع الرافض للبؤرة السرطانية الصهيونية في قلب منطقتنا الإسلامية والعربية، وكل الدلائل على زوالها واضحة وتدعو إلى التفاؤل".

المغرد بيبه العتيبي كتب "سعاد الشمري في اللقاء اللي ظهرت فيه مع الصهيوني، ما هي الصفة المخولة لها بطرح تصريحات سياسية عن العلاقة مع اسرائيل في قناة إعلامية حتى لو كنّا بالفعل ضد اطروحاتكم ليه الصورة الهشة التافهة اللي تنقلونها عن وطن تحملون شعاره".

وكتب الناشط فهد الشهراني "السعودية سعاد الشمري تتغزل في إسرائيلي وتقول إذا الي بيضربنا أشخاص حلوين مثلكم Go ahead. النوعيات هي من تتصدر الإعلام عندهم، ومشايخنا الكرام في السجون".