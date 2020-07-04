أصالة نصري تجمع بين السيسي وعمر المختار في أغنية وتفجر غضب الشارع العربي

مع أن الفنانة السورية كانت قد غادرت بلادها إبان انطلاق الثورة فيها رفضا للقمع الذي مارسه النظام السوري فإنها اليوم أثارت غضبا شعبيا عربيا واسعا بعد أن كان كثيرون يقدرون اصطفافها إلى جانب شعبها.

لكن أصالة اختارت اليوم أن تقف في الصف الآخر المقابل لصف الشعب، حيث أطلقت أغنية جديدة بعنوان "الحب والسلام" أيدت فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ضيق كثيرا على حريات المصريين منذ وصوله إلى سدة الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقد أطلت في الأغنية وهي تصدح بكلمات تحيي فيها الشجاعة والسلام معا، فيما تبرز في الخلفية صور زعماء عرب وأجانب، من بينهم أنور السادات وغاندي، كما ظهرت صورة السيسي جنبا إلى جنب مع المجاهد الليبي عمر المختار.

وبعد هذه الأغنية تحول اسم أصالة نصري إلى وسم على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قارن مغردون بين موقفها من الرئيسين السوري والمصري، معتبرين أنه لا فرق بينهما في القمع وانتهاك حقوق الإنسان وفق ما وثقته مؤسسات حقوقية دولية، بالإضافة إلى ظهور صورة السادات على كلمة السلام، وهو ما اعتبره مغردون ربطا للسلام والتطبيع مع إسرائيل.

ومن بين التغريدات التي رصدتها نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/7/4) تغريدة للكاتب السوري حليم كاوا قال فيها "مصدوم كتير من كليب أصالة الجديد ووجود السيسي بأغنية عن الحب والسلام! شخصية عسكرية مع الحب والسلام ما بتظبط.. حتى لو كان شخصا وطنيا.. بقا كيف إذا كان مجرما ودكتاتورا حصل عالسلطة بانقلاب عسكري.. شو الفرق بين حكمه وحكم آل الأسد بسوريا يلي أخدت موقفا شجاعا وأخلاقيا منو!!".

فيما انتقدت الصحفية منى حوا الفنانة أصالة قائلة "كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور، صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية، أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة "أنا السلام"! تلميع مجرم وتجارة دين.. وتزييف وعي وتشويه تاريخ".

بدورها، خاطبت الفنانة ريم فاضل أصالة فقالت "حق الحرية للمعتقلين المصريين في أقبية السيسي ما بيقل ولا بيختلف عن حق الحرية للمعتقلين السوريين في سجون الأسد، مفاهيم الثورة الحرية العدالة ومحاسبة الأنظمة الدكتاتورية هي مفاهيم ما بتقبل التجزئة وما بتخضع لقانون النسبية والمصالح الشخصية يا فنانة الثورة العظيمة".

في المقابل، قالت المغردة زهراء البادي "أكثر شيء محتاجينه بهالوقت إنو نسمع هيج أغان، كلها إيجابية وحُب وسلام على اسمه.. عمل كامل ومتكامل من كل الجوانب، ومن ناحية المغزى الرئيسي والرسالة العظيمة اللّي حبت توصلها أصالة بالأغنية إنو المرأة هي أساس كل شيء يصنع الإيجابية والمستحيل بالحياة".