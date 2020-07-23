وصف زمن الصحابة بـ"الدماء والقتل".. صحفي سعودي يثير الجدل بتعليقه على مسلسل خالد بن الوليد

أثار صحفي سعودي غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي إثر وصفه، في تغريدة عن مسلسل خالد بن الوليد، زمن الصحابة بزمن "الدماء والقتل".

وكتب الصحفي عبد الله الوافية في التغريدة المثيرة للجدل "هل فعلا سيكون مسلسلا؟ وماذا سيُقدّم فيه! وخاصة أن هناك أحداثا مرعبة لا تتوافق مع زمن يذهب نحو الوعي والتنوير ونسيان تاريخ من الدماء والقتل. أتمنى أن هذا النوع من المسلسلات ومثلها وما يدور في فلكها أن تتوقف".

"نشرتكم" (2020/7/23) تابعت ردود فعل الناشطين الذين عبروا عن رفضهم لتغريدة الصحفي السعودي من خلال وسم "عبد الله وافيه يسيء للصحابة"، وطالبوا السلطات السعودية بضرورة محاسبته، كما عبّر مغردون عن فخرهم بتاريخ صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

الباحث عبد الرحمن النصار كتب في تغريدة "وأشلاء العصابات الحوثية التي يمزقها صقور الجو السعودي باليمن منذ خمس سنوات إلى الآن، هل تراها لا تتوافق مع زمن الوعي والتنوير ويجب أن تتوقف! ننتظر إجابتك يا رقيق".

الناشط صالح علي الصعيري قال "الوعي والتنوير بدآ في الزمن الذي ظهر فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه على يد خير البشرية الذي أسس منهج حياة باقٍ حتى يوم القيامة، تأريخ مجيد لا يمكن للنفوس الكارهة إنكارُه ولا تشويهه، الأحداث المرعبة والدماء صنعت دولة امتدت شرقا وغربا بتوفيق الله ثم عزيمة الرجال".

بدوره قال الأكاديمي عبد الله الغامدي "هوليود تزخر بأفلام الحروب الصليبية، مقاصل وسيوف وفؤوس وخناجر ورماح، لكن عادي خواجات".

أما المغرد سعيد الفقار فكتب "قد يكون مثل هذا الطرح بداية تهيئة لما سيتم من تحريف وتشويه لسيرة بطل من أعظم أبطال الإسلام ومن أعظم قادة الفتوحات الإسلامية الذي لقبه خير البشرية بـ(سيف الله المسلول) فالسائد اليوم هو متاجرة جهات مشبوهة لأهداف مشبوهة بقيمٍ ورموز إسلامية عظيمة".

المدون خالد الشريف كتب "خالد بن الوليد رضي الله عنه صحابي جليل وسيف سله الله على الكفار، سماه رسولنا ﷺ سيف الله المسلول، وعبقريته رضي الله عنه وخططه العسكرية علم يُدرس في أكاديميات عسكرية، فلن ينتقص من قدره شخص تافه في زمننا أو كويتب يلهوا بقلم. إن من أمن العقوبة أساء الأدب".