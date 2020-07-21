"المريخ إماراتي".. مبالغة رسمية وسخرية ناشطين بعد إطلاق "مسبار الأمل"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي العربية تفاعلا مع إطلاق الإمارات "مسبار الأمل"، حيث رأى البعض أن الإمارات تحقق إنجازا علميا تاريخيا، في حين رأى آخرون أنها اشترت التكنولوجيا وبالغت في التغطية الإعلامية.

ورصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/7/21) جانبا من التغطية الإعلامية الإماراتية لإطلاق المسبار، حيث عنونت صحيفة البيان الإماراتية "المريخ إماراتي".

كما رصدت "نشرتكم" التفاعل والجدل الذي ترافق مع إعلان الإمارات إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، كونه أول مشروع عربي في الفضاء، بينما يرى آخرون أن إطلاق المسبار ليس إنجازا حقيقيا، حيث سبقت دول أخرى الإمارات إلى هذه الخطوة.

وقد بارك حساب الخارجية الأميركية للإمارات هذه الخطوة وذكّر بالجهات الأميركية المساهمة في إنجازه، فغرّد "تهانينا لدولة الإمارات بمناسبة إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ! فخور بأن الخبرات الأميركية من وكالة ناسا والجامعات الأميركية دعمت أول دولة عربية تنضم إلى مجتمع المريخ الفضائي".

بينما شكر المحامي حبيب الملا للإعلام الإماراتي هذه التغطية، فكتب "أبدع الإعلام الإماراتي في تغطيته لمسبار الأمل وإيصال صورة مشرقة عن هذا الإنجاز للعالم، يستحق القائمون على الإعلام كلمة شكر وتقدير على هذا المجهود الرائع".

وسخر الكاتب عباس الضالعي مما وصفه بالضجة الإماراتية، فقال "المريخ إماراتي، الصاروخ ياباني، التقنية يابانية، الخبراء أجانب، والضجة إماراتية".

وطالب الكاتب اليمني كمال البعداني الإمارات بترك اليمن كونهم وصلوا إلى المريخ، فكتب "خرجت صحيفة البيان الإماراتية بهذا العنوان الذي لم تقله أميركا ولا روسيا: المريخ إماراتي. ونحن نقول لكم: مبروك عليكم كوكب المريخ، خلاص اخرجوا من بلادنا".