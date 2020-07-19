جريمة قتل بشعة بالأردن.. أب قتل ابنته واحتسى الشاي قرب جثتها

اهتزت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بعد إقدام والد فتاة تدعى أحلام على قتلها والجلوس قرب جثتها لاحتساء الشاي، بحسب نشطاء وشهود عيان.

"نشرتكم" (2020/19/7) تابعت تصدر الوسم قوائم الترند في دول عدة، وسط غضب واستنكار النشطاء مما وصفوها بالجرائم المتكررة بحق النساء بذريعة الدفاع عن الشرف، ومطالبات في فيسبوك وتويتر بتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

لم تكن هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، مما دفع نشطاء إلى إطلاق عريضة على موقع "تشانج" للمطالبة بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، وهي التي تخفف عقوبات الجرائم إذا أقدم عليها الجاني في لحظة غضب شديد، وكذلك المادة 99 التي تحدد تخفيف الأحكام عند وجود عذر الغضب، واصفين المادتين بالغطاء القانوني لما تسمى جرائم الشرف، على حد تعبيرهم.

سيل من التفاعلات على وسم "صرخة أحلام"، من ضمنها الممثلة العراقية رحمة رياض التي قالت "من البارحة لليوم ما عرفت أنام.. قصة الفتاة الأردنية وصرخة أحلام خلتني أشوف كوابيس.. معقولة أب يقتل بنته بهاي الطريقة الوحشية وبعدين يقعد يشرب شاي يم جثتها!!!! بكل دم بارد؟؟ زين إلى متى آلاف مثل أحلام ببلادنا العربية؟ متى يتحرك القانون متى راح يتاخذ حقهن؟!!".

أما المذيعة نعمة أحمد فقالت "إسراء غريب وأحلام والكثير.. كل يوم يعنفن ويقتلن بدم بارد ولا يوجد أي رادع!".

المغرد براء دقدق قال "صلوا على رقيق القلب من قال: إنما فاطمة قطعة مني، من أغضبها أغضبني، صلوا على عظيم الحب من قال: لا تؤذوني في عائشة، صلوا على من قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، صلوا على من قال في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، صلوا على من وصى: رفقا بالقوارير".