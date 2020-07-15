قرقاش يحذر من الحرب في سرت الليبية.. ومغردون: أنتم أصل الأزمة وعليكم الاعتذار

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في حسابه بتويتر على التطورات العسكرية بمدينة سرت فقال "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

ورصدت نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/7/15) التفاعل حول تغريدة الوزير الإماراتي التي قال فيها أيضا "وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".

وقد رد الصحفي سمير العركي على تغريدة الوزير الإماراتي، متهما إياه وبلاده بالوقوف خلف هذه الحرب فكتب، "الإمارات وقد استشعرت قرب تحرير سرت والجفرة تحاول أن تبدو في صورة الحكم العاقل، أنتم يا سيادة الوزير أصل الأزمة وسبب خراب ليبيا وغيرها من بلدان العالم العربي، والحل الاعتذار للشعوب العربية والانزواء في بلداتكم".

ورأى الناشط راشد النعيمي أن الخسائر المتلاحقة التي مُنيت بها قوات حفتر هي ما دفعت الإمارات إلى الدعوة للحوار، فغرد: "توك سامع (آلآن وقد سمعت) طبول الحرب في ليبيا؟! الآن سبق السيف العذل، لكم ثلاث سنوات وأنتم تمولون حفتر وتقرعون طبول الحرب ضد حكومة السراج الشرعية، وبعد ما طلب السراج الحماية من أردوغان وشفتوا (وأرعبتكم) العين الحمراء رجعتوا (رجعتم) تطلبون التفاوض".

ولم يستبعد المغرد رمضان محمد وجود تفاهمات تقضي بانسحاب قوات حفتر من المدينتين لتكون تحت سيادة حكومة الوفاق فقال، "بحسب المعلومات الميدانية من سرت والجفرة يبدو أن هناك انسحابات إلى خطوط محددة ومرسومة تم التفاهم عليها.. إذا صح هذا الأمر فإن المعركة حسمت وستعود المدينتان إلى شرعية حكومة الوفاق".

فيما يعتقد الناشط أحمد العش بوجود خطة أميركية تقضي بالتقاسم والحل في ليبيا فكتب، "الخطة الأميركية اللي هيعرضوها (التي سيعرضونها) على شرق ليبيا في (مدينة) الرجمة بكرة: الانسحاب من سرت والجفرة لصالح الوفاق مع تعهد أميركي بعدم تقدمهم باتجاه الهلال النفطي، وبدء محادثات سلام فورا، وده هيحقق (وهذا سيحقق) لأميركا خروج الروس من الهلال النفطي، ويحقق لحفتر ضمان الهلال النفطي، ولمصر خطها الأحمر، أتوقع تنجح".