النفيسي يقرر اللعب مع "العيال".. ردا على اتهامات وزير الخارجية الإماراتي له بالإرهاب

تواصلت السجالات بين وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وأستاذ العلوم السياسية الكويتي عبد الله النفيسي على تويتر، حيث رد النفيسي هذه المرة على تغريدة سابقة للوزير الإماراتي اتهمه فيها بالإرهاب.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/13) ما كتبه الأكاديمي الكويتي في تغريدة على حسابه في تويتر، حيث قال "هيا بنا نلعب. شيء طبيعي أن يلعب العيال. لا ضير في ذلك ألبتة. اللعب ضروري لصحة العيال. وشيء طبيعي أن نقول: إنه لعب عيال. هيا بنا نلعب".

وجاءت تغريدة النفيسي هذه ردا على ما نشره وزير الخارجية الإماراتي على مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه النفيسي وعبارات تصفه "بالإرهاب"، وتتهمه بتأييد الهجمات على أميركا عام 2001.

كما يتهم في مقطع الفيديو بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الإمارات على أنها جماعة إرهابية محظورة، فضلا عن دعم "الفكر الإرهابي".

بدوره، رد الباحث إبراهيم الديب على تغريدة النفيسي مؤكدا أن اللعب يدمر شعوبا بأكملها، فكتب "ولكنه لعب عيال غير عادي، إنهم يدمرون شعوبا ودولا".

يذكر أن الدكتور النفيسي كان قد أثار حنق الوزير الإماراتي عندما وصفه بالعيال، وجاء وصف النفيسي عندما سخر قبل عدة سنوات من مقطع تلفزيوني يظهر فيه بن زايد.

وكان بن زايد حينذاك عائدا من الخارج، وعند سؤاله أين كانت رحلته قال إنه "كان يتفقد القوات الإماراتية في الخارج"، فسخر النفيسي قائلا حينها "العيال كبرت"، وهو الأمر الذي فهمه حكام الإمارات على أنه سخرية منهم وتقليل من شأنهم.

وكان الفيديو الذي نشره عبد الله بن زايد متهما النفيسي بدعم الإرهاب، قد أثار غضبا شديدا، كويتيا وعربيا.