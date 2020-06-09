نكاية بأردوغان.. دائرة الإفتاء المصرية تصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني

أثارت دائرة الإفتاء المصرية غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن وصفت الفتح الإسلامي للقسطنطينية بأنه احتلال عثماني، وذلك بهدف النكاية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعادت القسطنطينية من ذاكرة الفتوحات الإسلامية إلى الترند في مصر والعالم العربي، بعد منشور من دار الإفتاء المصرية أثار الجدل حول المدينة التي تحولت بعد الفتح العثماني إلى إسطنبول.

الرد الغاضب على ما صرحت به دائرة الإفتاء جاء سريعا وقويا عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء المصريين والعرب، والذين تفاعلوا عبر وسم حمل الاسم التاريخي للمدينة التركية "القسطنطينية" وهو الأمر الذي أجبر دائرة الإفتاء المصرية على التراجع عن ما ذكرته.

وكانت دائرة الإفتاء قد نشرت تقريرا لها على موقعها الإلكتروني. وفي سياق الهجوم على الرئيس التركي واتهامه بتسييس الفتاوى الدينية واستخدام ورقة المساجد بالدعاية الانتخابية، قالت إن قضية تحويل أيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداةً وسلاحًا دعائيًّا بيد السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.

ومضت الدائرة تقول في منشورها "قد بُنيت أيا صوفيا، ككنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 م، وظلت كذلك لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".

نشرة الثامنة "نشرتكم" رصدت بعض التغريدات الغاضبة على ما جاء بتقرير الإفتاء المصرية، ومن ضمن هذه التغريدات واحدة للمدير‏‏‏‏‏ العام السابق للإيسيسكو عبد العزيز التويجري قال فيها "مفتي مصر يقول إنَّ فتحَ #القسطنطينية كانَ احتلالاً. والحديثُ الشريفُ يقول (لَتُفتَحَنَّ القُسطنطينيّةُ ولنِعْمَ الأمير أميرُها، ولنِعمَ الجيش ذلكَ الجيشُ) اختلِفوا كما شئتم ولكن لا تزوّروا التاريخ".

اما الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين د. علي القره داغي فعلق قائلا "وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني يعتبر انحداراً وانحطاطاً خطيراً وفجوراً في الخصومة ووصمةَ عار في جبين دار الافتاء لمصرية، لقد وصف الرسول ﷺ ذلك الفتح فقال (نِعم الأمير أميرها ونِعم الجيش ذلك الجيش) هذه المهزلة دليلٌ على تسييس كافة المؤسسات الدينية في مصر لخدمة الانقلاب!".

أما المحلل السياسي التركي حمزة تكين فقال "إلى دار الافتاء المصرية.. بغض النظر عن كل شيء ولنسلّم جدلا أن محمد الفاتح (احتل) القسطنطينية كما تقولون فهل عمرو بن العاص أيضا (احتل) مصر؟ ..إذا نعم.. فأنتم تطعنون بالنبي مباشرة، وإذا لا.. فالنبي صادق بكلتا البِشارتين، فتح مصر وفتح القسطنطينية، وليس بإحداهما وبالتالي أنتم كاذبون".

بدوره علق الصحفي المصري جمال سلطان قائلا "صدّق أو لا تصدق، دار الإفتاء المصرية تنشر اليوم بيانا يصف فتح المسلمين للقسطنطينية بأنه (الاحتلال العثماني) متصورة أن ذلك نكاية سياسية في أردوغان، يعجز قلمي ولساني عن التعليق والله !!".

حملة التغريدات الغاضبة تجاه دار الإفتاء المصرية لم يدفعها إلى حذف التقرير المنشور على الموقع أو تعديله، لكنها تراجعت عن وصفها بشأن إسطنبول في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيه "أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

ثم أضافت "أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح، أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح".