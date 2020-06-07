المساس بعرض بعض القبائل.. تغريدات تشعل فتيل العنصرية في السعودية

أثارت تغريدات نشرها ناشطون سعوديون ضد قبائل عسير، جدلا واسعا في "تويتر"، مما دفع السلطات في المملكة إلى التدخل واعتبار التغريدات معادية للدين الإسلامي وأسس المجتمع السعودي.

وغردت إمارة منطقة عسير ببيان على تويتر، قالت فيه إن السلطات تتابع باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعدٍّ تضمن مساسا بعِرض بعض قبائل المنطقة، وفي كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/7) رصدت التفاعلات الواسعة على الحادثة، إذ قال المغرد عماد المديفر: "يتهم البعض المواطنين ذوي الأصول العربية الصافية بالعنصرية، وهم أول من يتعنصر ويسيء للقبائل العربية الأصيلة.. ليست القضية قذفا فقط بل إساءة للدولة وشعبها وهويتها وتاريخها المجيد، الموضوع خطير جدا".

أما الناشط محمد السلامي فقال: "النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص أساء إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية، هذا واحد وباقي الثاني في الطريق، وإن شاء الله يكونون درسا لكل من يتهاون في قذف الناس أو التعرض لأعراضهم والإساءة للمواطنين، سواء أبناء القبائل أو من أبناء الحضر أو الانتقاص من بعض المناطق".

بدوره كتب المغرد رائد الزهراني: "سوف يتم بإذن الله الاستعانة بمحامين، ونحتاج مجموعة من مشايخ القبائل وأفرادها لرفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص (في إشارة للمغرد المتهم بالإساءة للقبائل)، لقذفه في شرف هذي القبائل العريقة. من يريد أن يشاركنا يرسل لي على الخاص مشكورا".