مبادرة السيسي والتطورات الميدانية في ليبيا تلهبان المنصات جدلا وسخرية

تردد صدى التطورات على الأرض في ليبيا اليوم بقوة على منصات التواصل المحلية والعربية، وذلك بعد سلسلة انتصارات حققتها قوات الوفاق بعد السيطرة على ترهونة، أبرز معاقل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكان وسم "ليبيا تنتصر" عنوان تفاعل النشطاء الليبيين والعرب مع التطورات الميدانية غربي ليبيا، والتي ارتبطت بدورها بتطورات سياسية مهمة بعد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لخليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، وإعلانه مبادرة سياسية لإنهاء الحرب في ليبيا.

نشرتكم (2020/6/6) رصدت أبرز تغريدات رواد منصات التواصل الاجتماعي من مغردين وكتاب وإعلاميين ونشطاء، تفاعلا مع التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

فقد علق الكاتب السياسي فراس أبو هلال على مبادرة السيسي بطريقته الخاصة، قائلا "بيان السيسي عن مبادرة حل الأزمة الليبية يبدو كأنه بيان لطرف منتصر في الحرب، عكس ما يجري على أرض الواقع. البيان والاجتماع عموما دليلان على انفصال السيسي عن الواقع، خاصة أنه دعا طرفا واحدا للقاهرة، في حين أن من يريد لعب دور عليه أن يكون منفتحا على جميع أطراف الأزمة.. #ترهونة".

في المقابل، انتقد الإعلامي المصري مصطفى بكري بشدة رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مبادرة السيسي، وكتب "رفض الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة للمبادرة المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار والسعيِ إلى حل سياسي؛ هو تحد جديد للمجتمع الدولي، وهو يضع العالم أمام مسؤولياته".

أما الناشط الليبي بشير السويحلي فذكّر بمواقف تركية تاريخية مساندة لليبيا، وقال "قبل أكثر من مئة سنة يجلس جدي #رمضان_بك_السويحلي رئيس حكومة #مصراته مع ضباط أتراك لمناقشة صد عدوان إيطاليا الفاشية وهي تحاول استعمار بلادنا.. يكرر التاريخ نفسه مرة اخرى وتقف معنا #تركيا ضد محور الشر وتحالف المرتزقة والانقلابيين.. شكرا لتركيا، رئيسا، وحكومة وشعبا".

من جانبه، تفاعل الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز مع آخر التطورات في ليبيا بتغريدة ساخرة، فقال "تدخلت الحكومة التركية بطلب من الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكن فيه ثغرة قانونية بالاتفاقية! السراج كان بشنب وزاد لحية آخر أسبوعين".