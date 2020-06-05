"سنة رابعة بخير دونهم".. مغردون ومسؤولون وفنانون يتفاعلون مع الذكرى الثالثة لحصار قطر

احتل وسم "حصار قطر" صدارة قائمة الترند المحلية، كما نال تداولا على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعية العربية.

أحيا المغردون القطريون الذكرى الثالثة للحصار الرباعي على بلادهم، وذكّروا بالإنجازات التي حققتها الدوحة بعد حصارها عبر وسم "سنه رابعه بخير دونهم" كما غردوا على وسم "يوم العزة والكرامة" معتبرين أن الحصار لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه.

نشرتكم بتاريخ (2020/6/5) رصدت تفاعلات رواد منصات التواصل القطرية والعربية مع ذكرى حصار قطر الثالثة من نشطاء وكتاب وفنانين وحتى وزراء سابقين.

وكتب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سلسلة تغريدات، وقال في واحدة منها "وأريد كذلك أن أخاطب من بدأوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم.. اتركوا قطر جانبا، واسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟!".

ووجّه الكاتب عبد الله العمادي رسالة خاصة للمحاصرين "الأخطاء الإستراتيجية نتائجها كارثية.. وحدث مثل #حصار_قطر جلب من المواجع والفواجع الكثير، لكن على المحاصرين، أضعافُ ما على قطر والقطري.. صار ٦/٥ تاريخا جديدا لقطر حتى صار #يوم_العزة_والكرامة لكل قطري، والمكر السيئ لا يحيق إلا بأهله ولا يعود وبال ذلك إلا عليهم دون غيرهم".

كما أشار الناشط عبد الله الوذين إلى استفادة دولة قطر من هذا الحصار، فكتب "بمرور #ثلاث_سنوات_على_حصار_قطر أثبتنا للعالم بأننا الأقوى عزما والأكثر صلابة والأوسع حلما، استفدنا كثيرا من هذه التجربة لبناء الاستقلالية الحقيقية وثبت لأنظمة #حصار_قطر حقيقة وجدّيّة مقولة.. نحن بألف خير من دونها وستبقى مقدساتنا وأرحامنا وعائلاتنا المشتركة في قلوبنا".

أما الإعلامي المصري سامي كمال الدين، فقال "في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام شاركت بلدي في #حصار_قطر التي لا تربطنا بها حدود جغرافية.. يربطنا بها الإسلام والعروبة، أو هكذا يفترض، وما حدث ضد قيم العروبة والإسلام".

من جانبه، قدم الكاتب السوري خليل المقداد تحليله للبعد الإستراتيجي الخاص بالحصار، وكتب "ثلاث سنين على #حصار_قطر لم تكن بمعزل عن مجمل الأحداث في المنطقة بل جاءت في نفس سياق الإستراتيجية التي اتبعها معسكر الثورات المضادة.. زرع العداوة بين مكونات المجتمع الخليجي كان أحدَ أهم أهداف الحصار.. هذا الهدف يصب في نفس خانة شرذمة الأمة وزرع الفوضى في أوطاننا من مشرقها إلى مغربها".