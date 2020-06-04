بسبب مقطع سناب عن نفاد الخبز.. السلطات السعودية تعتقل الناشط أبو الفدا

تسبب مقطع نشره النانشط السعودي المعروف بأبو الفدا حول نفاد الخبز في أحد المحال التجارية في اعتقاله من طرف السلطات السعودية.

أكد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة نشرها الحساب خبرا متداولا على منصات التواصل عن اعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ"أبو الفدا" إثر نشره مقطع سناب عن نفاد الخبز في أحد المحال التجارية.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/4) تابعت نشر الحساب المقطع الذي تسبب في اعتقال "أبو الفدا"، والذي يظهر فيه وهو يشتكي انقطاع الخبز في أحد المحال التجارية.

الناشطة علياء القحطاني قالت في تغريدة لها "هذا العهد هو أسوأ عهد على مر التاريخ في المملكة، اعتقالات وإعدامات وعلاقات متوترة مع البلدان واقتصاد ضعيف وتمييع للدين وتركي وناسة وبعثرة المال العام".

أما الناشطة حنان حكيمي فغردت "الدولة ما قالت لا تصور والآدمي ما صور وقال السعودية طفرت! قال خذوا حاجتكم واتركوا لنا حاجتنا يعني ناصح مش ناقد".

من جهته، قال القانوني محمد الدوسري إن "هذا الشخص مسكين على نياته ومن أهل الله. حسب المقطع اللي شاهدته. كأنه يرسل لشخص آخر ليبلغه بعدم وجود ما طلبه، ولم نعلم عنه سوى خفة دمه والكلام على سجيته".

بدوره كتب الناشط عامر "أنا ما ذبحني إلا يوم بلغوا عليه، وحس بالخوف بدا ينزل صور الملك وينزل علم السعودية، أعوذ بالله من الظلم وقهر الرجال".