المشروبات الكحولية في السعودية.. جدل على المنصات بعد استفتاء حساب موثق

"ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟".. سؤال طرحه حساب "استطلاع السعودية" الموثق وأثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/29) رصدت التفاعل السعودي مع التصويت المنشور والذي تفاعل معه أكثر من 800 ألف مغرد، وقد تحول إلى وسم متصدر في قائمة الترند السعودية باسم "المشروبات الكحولية".

ويرى عدد من المغردين أن السلطات السعودية تحاول لفت أنظار الناس عن القضايا الأساسية التي تشغل المواطنين، أو تمرير قرارات مثيرة للجدل، فيما يرى مؤيدو الخطوة تقدما سعوديا وفق رؤية ولي العهد محمد بن سلمان في الانفتاح على العالم المعروفة برؤية 2030.

وتنوعت التفاعلات بين مؤيد ومعارض لهذا الاستطلاع وما يحتويه، حيث يرى ظافر الشيبان أنه لا مانع من بيع المشروبات الكحولية وفقا لضوابط، فكتب "أؤيد بيعها ولكن بضوابط، ومن ضمن هذه الضوابط عدم بيعها في الأماكن العامة، وألا يسمح ببيعها للمواطن، وذلك حسب ما هو متبع في بعض البلدان".

بالمقابل، أكد علي العمري أن تغير المسميات لا يغير حكمها الشرعي فقال "المشروبات الكحولية ويسمونها "مشروبات روحية"!! تغير المسميات لا يعني تغير حكم الشيء وطبيعته!".

أما ناصر الصرامي فاقترح فرض ضرائب عالية على المشروبات الكحولية التابعة للبعثات الأجنبية، وكتب "لماذا لا تفرض ضريبة تزيد على 500% على توريد البعثات الأجنبية لمشروباتها، وذلك عبر شركة مرخصة لتتعامل مع البعثات الأجنبية وتموينها! كم تتوقع الدخل من ضريبة المشروبات الكحولية لو طبقت على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية من الأجانب غير المسلمين".

وتساءل المحامي عمر الحيزان عن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على الحساب الناشر للاستبيان فغرد "هل سيطبق عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستطالب النيابة بإغلاق الحساب؟ الإيحاء لقياس التقبل من عدمه في أمر غير مشروع شرعا ونظاما أرى أنه مخالف للنظام العام، خاصة إن كان طرحه للعامة".