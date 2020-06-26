من بينها السعودية ومصر وسوريا.. صرخات على المنصات في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تحيي الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، وقد لقي الوسم المخصص لهذا اليوم تفاعلا عربيا وعالميا، حيث تداول من خلاله مغردون قصص تعذيب المعتقلين في سجون دول مختلفة.

نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/26) رصدت التنديد في المنصات باستخدام التعذيب وسيلة ضغط في المعتقلات ومراكز الحجز، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تعذيب المعتقلين، كما أكدت تقارير حقوقية عدة أساليب للتعذيب تتبعها السلطات السعودية ضد المعتقلين.

وفي مصر، أصدرت ثلاث منظمات حقوقية دولية تقريرا يرصد منهجية التعذيب في البلاد والتجريمِ القانوني له، وطالب التقرير الصادر عن منظمة السلام الدولية ومؤسسة عدالة ومركز الشهاب، السلطات بوقف جرائم التعذيب بشكل فوري في أقسام الشرطة ومحاسبة مرتكبيها.

وبحسب التقرير الحقوقي، لم يعد الضرب أو الصعق الكهربائي أو الاعتداء الجنسي من الأنماط المتبعة فقط في ممارسة التعذيب، بل تعدى الأمر ذلك إلى الحبس داخل زنازين ضيقة سيئة التهوية وحرمان السجناء من التعرض للشمس ومنع الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة عن طريق الإهمال الطبي.

أما في سوريا، فقد أصدرت منظمات حقوقية تقارير حول السجون السورية والتعذيب فيها، حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تغريدة إنها وثقت منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2020 مقتل ما لا يقل عن 14 ألفا و388 شخصا قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة في سوريا، من بينهم 177 طفلا و63 سيدة.

وقد غرد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة هذا اليوم وقال "التعذيب يحط من قدر كل ما يمسه من قريب أو بعيد، فلا يسلم من ذلك لا الجلادون ولا النظم والدول التي يحدث فيها، وينبغي تفكيك النظم التي تسمح بالتعذيب أو إحداث تحول جذري فيها".

أم رئيس الوزراء الباكستاني فقد اتهم الهند بتعذيب المسلمين في كشمير، وقال "اليوم في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة الهند على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المحتل من قبل الهند، حيث واجه الأطفال والنساء والرجال الاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والتعذيب الجسدي والنفسي".

وطالبت الحقوقية مجد خالد بالوقوف مع ضحايا التعذيب، وكتبت "في هذا اليوم وكل يوم علينا أن نقف مع ضحايا التعذيب الممنهج من قبل السلطات القمعية، يتم تعذيبهم والتنكيل بهم لأنهم دافعوا عن حقوقهم وحقوق غيرهم، لأنهم ناضلوا، تشجعوا وتقدموا حين تراجع الكثير، أتحدث عن معتقلي الرأي الذين ذاقوا الويلات في سبيل استعادة الحقوق".

بينما دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة إلى مساعد المعتقلين في السجون السورية، فغرد "نذكر في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أن صور الشهداء تحت التعذيب في معتقلات الأسد المنتشرة ليست إلا حصيلة سنتين منذ بداية الثورة فحسب، عشرات الآلاف لا يزالون في سجون الطاغية، وركب الشهداء لم ينقطع حتى اللحظة، وإن صرخاتهم تستنفر كل أحرار العالم أن يفعلوا شيئا لإنقاذهم".

أما الناشطة أريج السدحان شقيقة المعتقل السعودي عبد الرحمن السدحان، فتحدثت عن معاناة أخيها، وقالت "التعذيب جريمة والإخفاء القسري أحد أصناف التعذيب كذلك جريمة، أخي عبد الرحمن السدحان تعرض للتعذيب وللإخفاء القسري في السعودية، الإخفاء القسري لن يخفي حقيقة التعذيب بل يؤكدها، فوق السنتين و3 شهور ونحن محرومون من التواصل مع أخي".